Programma “Sporto visa klase” 5.sezonā pulcēs jau gandrīz 8000 dalībnieku

Noslēgusies pieteikšanās programmai “Sporto visa klase” nākamajam 2018./2019.mācību gadam. Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) ir apstiprinājusi 348 klašu pieteikumus, informē Latvijas Olimpiskās komitejas preses sekretārs Mārtiņš Mālmeisters.

Viņš stāsta, ka programmā nākamajā mācību gadā 2.klašu grupā apstiprināti jauni dalībnieki no 64 klasēm. 3.klašu grupā programmā iesaistīsies dalībnieki no 71 klases. 4.klašu grupā dalību turpinās 107 klases, 5.klašu grupā 75 klases, savukārt 6.klašu grupā piecas reizes nedēļā sportos 31 klase. "2018./2019.mācību gadā programmā “Sporto visa klase” tika aicinātas pieteikties ne tikai 3.klases, bet arī 2.klases no visas Latvijas," norāda M.Mālmeisters.

“Jaunajā mācību gadā iesaistīsim arī 2.klases bērnus. Latvijas Olimpiskā komiteja ir gandarīta, ka programma aug, un līdz ar to nolēmām mainīt tā konceptu. Galvenā novitāte ir tā, ka programmā “Sporto visa klase” ar nākamo mācību gadu iesaistīsim 2.klases. Esam konstatējuši, ka agrāk uzsākot šo programmu, tas dos lielāku ieguldījumu skolēnu fiziskajā attīstībā un veselības nostiprināšanā”, atzīst Olimpiskais vicečempions un programmas idejas autors Žoržs Tikmers.



"Jaunais programmas koncepts paredz, ka nākamais mācību gads būs pēdējais, kad programmā varēs iesaistīties no 3.klases, jo sākot ar 2019./2020.mācību gadu “Sporto visa klase” uzņems tikai 2.klašu dalībniekus un katru mācību dienu jeb piecas reizes nedēļā sporta nodarbības ilgs līdz 4.klasei ieskaitot. Savukārt 5. un 6.klašu dalībniekiem trīs fakultatīvās sporta stundas nedēļā būs pēc izvēles," skaidro M.Mālmeisters.

Programma paredz iesaistīto skolu 3., 4. 5. un 6.klašu skolēniem katru nedēļu nodrošināt papildus trīs fakultatīvās sporta nodarbības, kas notiek saskaņā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) izstrādātu metodisko materiālu. Savukārt 2.klasēm nodarbības programmas ietvaros notiks ar LSPA izstrādātu metodisko materiālu, kas paredz vecuma grupai atbilstošas fiziskās aktivitātes.

Programma “Sporto visa klase” 3.-6.klasei paredz 3 fakultatīvās sporta nodarbības nedēļā: vispārējā fiziskā sagatavotība; futbola iemaņu apguve; peldēšana vai sporta nodarbība svaigā gaisā.

LOK ir gandarīta par programmas ievērojamo pašvaldību un izglītības iestāžu atsaucību, jo šajā četrgades posmā ir iesaistījušies vairāk kā 5200 bērnu no 230 klasēm un 67 pašvaldībām, savukārt jau nākamajā mācību gadā “Sporto visa klase” piedalīsies gandrīz 8000 dalībnieku no 348 klasēm.

LOK telpās norisinājusies arī oficiālā projekta “Sporto visa klase” ekipējuma un inventāra izloze 5.sezonai. Tajā tika noskaidrotas tās 2. un 3.klases, kuras saņems ekipējuma un inventāra komplektus. Futbola bumbu komplektu saņem arī Gulbenes sākumskolas 3.a klase.