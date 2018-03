“Rosinātava’’ – radoša, izglītojoša un motivējoša rakstura pasākums vidusskolēniem

Spīķeru koncertzālē 6.martā, pirmo gadu, Biznesa augstskolas Turība 25 gadu jubilejas ietvaros, norisinājās studentu izstrādāts pasākums vidusskolēniem – ‘’Rosinātava’’. Aktīvās domāšanas pasākums, kur sabiedrībā zināmas personības, trīs bloku ietvaros – ‘’Iespēju Latvija’’, ‘’Pasaules pieredze’’ un ‘’Laiks rīkoties’’, dalījās ar saviem pieredzes stāstiem, rosinot vairāk kā 240 jauniešus noticēt sev un savām idejām, jo ‘’mazās, muļķīgās idejas pāraug lielākās un nopietnākās idejās’’: Jānis Sildniks.

Pasākumā uzstājās tādi rosinātāji kā – Raimonds Elbakjans, Marija Ručevska, Valdis Sils, Imants Pankars, Viesturs Saldavs, Jānis Sildniks, Valters Vestmanis, Artjoms Smirnovs, Ansis Kolmanis, Toms Grēviņš, Mārtiņš Kozlovskis, Patrīcija Kolāte un Jānis Bukšs, kas iedrošināja un mudināja jauniešus domāt plašāk par ierasto horizontu un ļaut vaļu savu ideju realizācijai. Kā uzsvēra viens no pasākuma lektoriem Valdis Sils: ’’Ir jāseko lietām no kā ir bail un jādara tās, jo tikai no tām, mēs iegūstam to pašu labāko.’’

Vairāk kā 240 jaunieši no visdažādākajām Latvijas vietām – Valmieras, Cēsīm, Bauskas, Siguldas, Talsiem, Salaspils, Liepājas, Ventspils, Jelgavas, Ogres, Lielvārdes un citām, bija ieradušies pasākumā ‘’Rosinātava’’, lai pierādītu, ka Latvijā ir sastopami daudz motivētu un rīcībspējīgu jauniešu, kas ir gatavi uzdrīkstēties darīt jau šodien un apjaust, ka Latvija ir iespēju zeme. Lektors Artjoms Smirnovs iedrošināja jauniešus: ‘’Tu nevari zaudēt – pat, ja nenoķersi to savu īsto vilni, jo būsi ieguvis pieredzi. Pieredzi, ko nevar nopirkt par naudu.’’