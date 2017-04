Sacentīsies veselīgas maltītes gatavošanā

Lai uzlabotu ēst gatavošanas prasmes, kā arī iegūtu papildu zināšanas par veselīgu uzturu, “Rimi” organizētajam skolu konkursam “Gardēžu klase” pieteikušās 269 klases no visas Latvijas. No Vidzemes pusfinālā piedalīsies arī divas skolas no Gulbenes novada - Stāmerienas pamatskolas 8.klase un Gulbenes 2.vidusskolas 9.a klase.

Lai iekļūtu konkursa finālā, trīsdesmit apņēmīgākās 5.-9.klases patstāvīgi gatavos veselīgu maltīti no dotajiem produktiem. Video vai foto iemūžināto maltītes gatavošanas procesu vērtēs žūrija, nosakot desmit prasmīgākās klases, kas iekļūs konkursa finālā un cīnīsies par “Gardēžu klases” titulu.