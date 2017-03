Sākas pieteikšanās erudīcijas konkursam „Fizmix Eksperiments”

No 6. līdz 20. martam notiek 8. un 9. klašu skolēnu pieteikšanās Latvenergo koncerna konkursam „Fizmix Eksperiments”. Šogad erudīcijas konkursā gaidāmi vairāki jauni pārsteigumi, viens no tiem ir ievērojami plašāks uzvarētāju loks un vēl nebijusi galvenā balva – nedēļu ilga atpūta vasaras nometnē, ko saņems sešas spēcīgākās komandas, pa vienai no katra Latvijas reģiona.





Vēl viens būtisks jauninājums ir konkursa nosaukumus – līdz šim tas bija pazīstams kā „Eksperiments”, bet 2016./2017. mācību gadā konkurss apvienots ar otru Latvenergo izglītības iniciatīvu – fizikas mācību portālu „Fizmix” un turpmāk tiks dēvēts par „Fizmix Eksperimentu”. Tāpat gaidāmas jaunas vēsmas konkursa norisē – katru gadu dalībnieku sniegums kļūst arvien līdzīgāks un konkurence arvien sīvāka. Tāpēc šoreiz demonstrēt savas prasmes klātienes kārtā būs iespēja divreiz lielākam komandu skaitam nekā līdz šim jeb desmit komandām no katra Latvijas reģiona – Kurzemes, Zemgales, Latgales, Vidzemes un Rīgas reģioniem, kā arī Rīgas pilsētas.





„ „Fizmix Eksperimentā” aicināti piedalīties visi pamatskolas klašu skolēni, ne tikai tie, kuriem interesē fizika un matemātika! Pagājušā gada konkursa dalībnieki spoži nodemonstrēja, ka veiksmīgi sacensties fizikas disciplīnā var arī jaunieši, kuri ir teicamnieki sportā, angļu valodā, ķīmijā, bioloģijā, ģeogrāfijā, vizuālajā mākslā un mūzikā,” stāsta AS „Latvenergo” galvenais izpilddirektors Āris Žīgurs.





Lai piedalītos konkursā, ir jāizveido komanda, kurā ir pieci 8. un/vai 9. klašu skolēni, kā arī viens skolotājs konsultants, un jāreģistrējas konkursa portālā www.fizmix.lv/eksperiments. No 21. marta līdz 12. aprīlim notiks atlases kārtas neklātienē, kur komandām būs jāveic aizraujoši fizikas eksperimenti, kas nav atrodami nevienā mācību grāmatā. Savukārt no aprīļa beigām līdz maija vidum tiks organizētas sešas fināla spēles, pa vienai katram reģionam. Detalizēts konkursa nolikums pieejams šeit www.fizmix.lv/eksperiments/nolikums.