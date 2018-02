Sākas pieteikšanās Vislatvijas skolēnu sporta un prāta sacensībām "ZZ Čempionāts 2018"

27. februārī sākusies pieteikšanās ZZ Čempionāta 12. sezonai, kas 2018. gadā solās būt vēl grandiozāka. ZZ Čempionāts jau tradicionāli ir kļuvis par vienu no gada gaidītākajiem skolēnu notikumiem, ar kuru šogad apmeklētības ziņā varēs sacensties tikai Dziesmu un deju svētki. Spēļu 12. sezonā plānots iesaistīt teju 30 000 skolēnu, puse jeb 15 000 tūkstoši no kuriem varēs piedalīties ZZ Čempionāta lielajā finālā.

“Pirms 11 gadiem “Tele2” pieņēma savā paspārne ZZ Čempionātu kā jaunu, mazu, bet ļoti perspektīvu projektu. Toreiz mēs tikai varējām sapņot par to, ka no pasākuma 100 skolēniem tas pārtaps par vienu no galvenajām mūsu uzņēmuma sociālajām iniciatīvām, kas vienā sezonā spēs radošās un saliedējošās aktivitātēs iesaistīt 30 000 jauno Latvijas talantu. Šobrīd tā ir mūsu platforma sarunai ar jauniešiem, kurā savas zināšanas un vērtības varam nodot nākamajām paaudzēm,” stāsta “Tele2” valdes priekšsēdētājs Valdis Vancovičs.

Vislatvijas skolēnu sporta un prāta sacensību ZZ Čempionāta 12. sezonu iezīmē vairāki jaunumi un patīkami pārsteigumi. Bez trīsreiz lielāka fināla, kas šogad norisināsies no 24. līdz 26. maijam un piesaistīs 540 klases, ZZČ komanda parūpējusies arī par jaunu sacensību norises vietu. Fināls 2018. gadā risināsies sporta kompleksā “333”. ZZ Čempionāts 2018. gadā turpinās ne vien izklaidēt, bet arī izglītot skolēnus – aizraujošā formā mācīsimies fiziku, elektrodrošību, riteņbraukšanu, apgūsim viedās tehnoloģijas u.c. Protams, neizpaliks arī aizraujošas un pat ekstrēmas atrakcijas. Skolēnus sagaida arī īpašs muzikāls pārsteigums – finālā uzstāsies mīlētākā jauniešu grupa Bermudu Divstūris.

“Ropažu novads ir patiesi gandarīts kļūt par daļu no Latvijā grandiozākajām prāta un sporta sacensībām Latvijas skolēniem. ZZ Čempionāts bērniem dod iespēju sajust kopā darbošanās prieku un aizrautību, kas ir ārkārtīgi būtiska ikvienam cilvēkam visa mūža garumā – mācoties, strādājot, darbojoties sabiedrības labā un arī atpūšoties. Arī mēs – Ropažu novada pašvaldība – ar aizrautību iesaistīsimies ZZ Čempionāta organizēšanā un norisē, sniedzot visu iespējamo atbalstu, un ar nepacietību gaidīsim ciemos čempionāta dalībniekus no visas Latvijas,” saka Ropažu novada domes priekšsēdētājs Zigurds Blaus.

Trīs reizes lielāks dalībnieku skaits, jauna norises vieta un mīlētākie mūziķi nav vienīgās izmaiņas ZZ Čempionāta norisē. 12. sezonas dalībnieki tiks pārsteigti arī ar pusfināla posma konceptu, kas šoreiz būs digitāls un ļaus lielākam klašu skaitam pārvarēt mājasdarba izpildes posmu. Digitālais pusfināls norisināsies trīs nedēļu garumā, paredzot uzdevumu saņemšanu interneta vidē. Taču visi uzdevumi nebūs jāpilda digitāli. Pusfinālisti darbosies arī fiziski, digitāli iesūtot uzdevuma izpildes rezultātus.

Kā jau ierasts, sacensības par galvenajām ZZ Čempionāta balvām norisināsies starp 5.-12. klašu grupām. Jau otro gadu ZZČ aicināti piedalīties arī sākumskolas skolēni, kuriem tā ir lieliska iespēja izjust spēļu atmosfēru un iemācīties sadarboties komandā. Plašāka informācija par pieteikšanos spēlēm un ZZ Čempionāta 12. sezonas mājasdarbu atrodama https://www.zzcempionats.lv

Vadīt tik grandiozu ZZ Čempionāta 12. sezonas finālu galvenajam tā organizatoram un ilggadējam atbalstītājam mobilo sakaru operatoram “Tele2” palīdzēs Ropažu novada pašvaldība un sporta komplekss “333”.