Skolēni var pieteikties uz vairāk nekā 20 dažādām darba vakancēm vasarā

Šogad tāpat kā citus gadus Gulbenes novada dome sadarbībā ar NVA piedalās programmā “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”. Skolēniem šogad ir iespēja pieteikties uz vairāk nekā 20 dažādām vakancēm vasaras periodā. Par to informē Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Krevica.

"Pieteikties var skolēni vecumā no 15 līdz 18 gadiemno. To var izdarīt no 15. līdz 31.martam. Ir brīvas 23 darba vietas gan uz pilnu, gan uz nepilnu slodzi Gulbenes novada iestādēs. Precīzs vakanču saraksts ir pieejams šeit. Piebilstams, ka viens skolēns var pretendēt ne vairāk kā uz trim darba vietām. Skolēns vasarā varēs strādāt vienu mēnesi. Lai pieteiktos, jāsūta pieteikuma vēstule uz epastu – skvalde@gulbene.lv, "stāsta G. Krevica.



Pieteikuma veidlapa šeit.

labibsbabis.lv informē, ka pretendentus konkrētajai vakancei izvērtēs jaunatnes lietu speciālists sadarbībā ar iestāžu vadītājiem vai atbildīgajiem speciālistiem. Priekšroka tiks dota sabiedriski aktīviem skolēniem ar brīvprātīgā darba pieredzi. Atbildes tiks sniegtas personīgi sazinoties telefoniski līdz 10.aprīlim. Pēc tam jauniešiem būs jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā.

Ja ir kas neskaidrs, var jautāt Gulbenes novada domes jaunatnes lietu speciālistam Laurim Šķenderam, tālrunis 28742807, e - pasts: lauris.skenders@gulbene.lv.