Skolu konkursa "Gardēžu klase" finālā iekļūst divas mūsu novada skolas

Pēc sīvas mērošanās spēkiem pavārmākslā, patstāvīgi gatavojot maltīti, Rimi organizētajā skolu konkursā Gardēžu klase iekļuvušas 10 klases no visas Latvijas, tostarp divas no Gulbenes apkaimes – Gulbenes 2.vidusskolas 9.a klase un Stāmerienas pamatskolas 8.klase, informē SIA Rimi Latvia sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Bite.

Konkursa finālā katra klase piedalīsies meistarklasē, kuru vadīs Latvijā labi zināmi pavāri un ēst gatavošanas eksperti – Rimi Gardēži. Tajā pavārmākslas eksperti skolēniem stāstīs ne tikai par veselīgu un sabalansētu uzturu, bet arī atklās dažādus gardu maltīšu pagatavošanas noslēpumus.

I.Bite stāsta, ka Gulbenes apkaimes skolas konkursa pusfinālā gatavoja gan vairākus siltos ēdienus, gan uzkodas un desertus. "Stāmerienas pamatskolas 8.klase konkursa žūriju pārsteidza ar dārzeņu uzkodām, cepeškrāsnī ceptu vistu, grūbu plovu, kā arī zaļumu smūtiju un kārtaino spēka desertu. Savukārt Gulbenes 2.vidusskolas 9.a klase žūrijas atzinību izpelnījās, gatavojot divu veidu salātus – kāgan aukstos, gan karstos, folijā grilētus dārzeņus, vistu ar rīsiem un dārzeņiem, bet desertā pasniedza grieķu jogurta krēmu Vieglās putas'," atklāj I.Bite.





“Vērtēt pusfināla darbus nebūt nebija viegla – itin visi dalībnieki bija ieguldījuši ne tikai lielas pūles, sagatavojot mūsu uzdoto mājasdarbu, bet arī kopā ar klases audzinātājām centušies uzzināt vairāk par veselīgu uzturu. Tāpat pēc jauniešu iesniegtajiem paskaidrojumiem gatavotās maltītes izvēlei top skaidrs, ka tikusi meklēta arī papildu informācija par dažādos produktos esošajām uzturvielām un to lomu cilvēka ķermeņa funkciju nodrošināšanā, veselības un labsajūtas uzturēšanā,” savos novērojumos, vērtējot pusfināla rezultātus, dalās Normunds Baranovskis, Rimi Gardēži šefpavārs.

Konkursa pusfinālā, kas norisinājās no 4. līdz 13. aprīlim, piedalījās trīsdesmit klases no dažādām Latvijas skolām. Skolēniem bija uzdevums pašu spēkiem pagatavot veselīgu maltīti no produktiem, kurus sarūpējuši "Rimi Gardēži". Jauniešu gatavotās maltītes, kuru tapšanas process tika iemūžināts gan foto, gan video, žūrija vērtēja maltītes noformējumu, receptes atbilstību veselīga uztura pamatprincipiem, kā arī precizitāti un higiēnas prasību ievērošanu darba izpildē. Novērtējot visus pusfināla dalībnieku iesūtītos darbus, Rimi Gardēži noteica desmit prasmīgākās un zinošākās klases, kas turpinās dalību konkursa finālā un cīnīsies par Gardēžu klases titulu.





"Konkursa Gardēžu klase pirmās sezonas finālam, kas norisināsies no 20. aprīļa līdz 12.maijam, Rimi Gardēži pēc klašu iegūtajiem punktiem un konkursa nolikumā izvirzītajiem kritērijiem nākamajai kārtai ir izvirzījuši 10 klases. Fināla meistarklasēs, cīnoties par Gardēžu klases titulu, skolēni no Gulbenes 2.vidusskolas un Stāmerienas pamatskolas apliecinās un iegūs plašākas zināšanas par veselīgu uzturu, kā arī kopā ar Rimi Gardēžiem taisīs veselīgu un gardu maltīti. Trīs entuziastiskākās un meistarīgākās klases - finālistes, kurām visveiksmīgāk būs izdevies apliecināt savas zināšanas par veselīgu uzturu un mīlestību uz pašu gatavotu ēdienu konkursa noslēgumā – 19.maijā – saņems Rimi dāvanu kartes 150 eiro vērtībā. Savukārt visi pusfinālisti, kas konkursā iesnieguši savu pastāvīgi gatavoto maltīšu foto un video receptes, līdz 12.maijam cīnīsies par līdzjutēju simpātiju balvu – Rimi dāvanu karti 100 eiro vērtībā. To iegūs klase, kuras foto vai video Rimi Bērniem Facebook lapā būs saņēmis visvairāk Facebook lietotāju reakciju like un share," skaidro I.Bite.