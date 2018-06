Startē vasaru Gulbenē

Gulbenē Jaunatnes parkā piektdien norisinājās aktīvās atpūtas pasākums “Startējam vasaru 2018”. Pasākumā bija iespēja piedalīties velosacīkstēs un ielu futbola sacensībās.

Pasākumu organizēja biedrība “1st Place” sadarbībā ar jauniešu centru “Bāze” un biedrību “Gulces gēns”. Biedrība “1st Place” dibināta pagājušajā gadā, un tās vadītājs Jānis Stībelis “Dzirkstelei” stāsta, ka pasākumā piedalījušies apmēram 100 cilvēki, no kuriem apmēram 50 bijuši dalībnieki. Pasākumā pārstāvēti četri novadi – Madonas, Balvu, Alūksnes un Gulbenes.

Tika apbalvoti trīs spēcīgākie puiši un meitenes velobraukšanā, vecumā no 6 līdz 12 gadiem, 1.vietā - Karlīna Nakoskina, 2.vietā - Līva Salmina, 3.vietā - Kate Tīna Melberde. Savukārt puišu grupā 1.vietu ieguva Raitis Kušķis, 2.vietu - Renārs Rāms un 3.vietu Intars Ilgsalietis. Vecuma grupā no 9 līdz 12 gadiem 1.vietu izcīnīja komanda “5R”, 2.vietu - “GMK” un 3.vietu - “Gulbenes JCSK”.

Futbolā 1.vietu vecuma grupā no 13 gadiem izcīnījusi Madonas novada komanda “Ozoli”, 2.vietā ierindojās komanda no Līgo pagasta “Normāli čaļi”, 3.vietā - komanda “FKS” no Alūksnes.

J.Stībelis stāsta, ka šāda veida pasākumu vēlējies jau pirms diviem gadiem, kad uzsācis nakts futbola turnīru, savukārt velosacensības tika izvēlētas, jo kādreiz norisinājies pasākums “TV ritenis”, kas notika pie Gulbenes Televīzijas un norisinājās desmit gadus, tāpēc J.Stībelis vēlas atsākt šo tradīciju. “Jaunieši ir izteikuši vēlmi par pasākumiem, kas būtu saistīti ar riteņbraukšanu,” viņš saka.

Gulbenes novada pašvaldības jauniešu lietu speciālists Lauris Šķenders stāsta, ka šogad jauniešu iniciatīvām tika atvēlēti 2000 eiro un piecas iniciatīvas saņēma finansējumu. Viena no jauniešu iniciatīvām ir pasākums “Startējam vasaru 2018”, kas konkursa kārtībā ieguva pašvaldības finansiālu atbalstu - 450 eiro.

Velosipēdisti labprāt apliecina savas prasmes dažādās sacensībās un pasākumos, tostarp arī pasākumā “Startējam vasaru 2018”.