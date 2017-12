Sveķu internātpamatskolas skolēnus pieņem Latvijas Valsts prezidents

Latvijas Speciālās Olimpiādes SO Pasaules ziemas spēļu dalībnieki, sporta skolotāji un skolu direktori, kuri ir organizējuši SO starptautiskās sacensības Latvijā, 12. decembrī bija uzaicināti svinīgā pieņemšanā Rīgas pilī pie Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa, tostarp tajā piedalījās arī pārstāvji no Sveķu internātpamatskolas. Par to informē Sveķu internātpamatskolas direktora vietniece izglītības jomā Inta Ceriņa.

Skolu pārstāvēja skolas direktors un LSO Nacionālais direktors Aigars Lasis, sporta skolotāja Dace Dīvāne un skolēni Kristīne Ezeriņa, Intars Morozs un Mārtiņš Liepiņš.

"Valsts prezidents savā uzrunā novēlēja sportistiem neapstāties pie sasniegtā un izvirzītos mērķus īstenot dzīvē, gatavojoties Speciālās Olimpiādes Pasaules vasaras spēlēm Apvienotajos Arābu Emirātos, kas notiks 2019.gadā. Atbildes uzrunu teica LSO Nacionālais direktors A.Lasis. Katrs sportists un treneris par piemiņu no Valsts prezidenta saņēma piemiņas balvu. Pēc svinīgā pasākuma bija neformālās sarunas ar prezidentu, kurās iesaistījās gan sportisti, gan sporta skolotāja," stāsta I.Ceriņa.

Piebilstams, ka pirms svinīgās pieņemšanas delegācijai bija iespēja gida pavadībā apskatīt prezidenta pili.