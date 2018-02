Visu par izglītību ārzemēs uzzini izstādē “Skola 2018”

No 23. līdz 25. februārim izstāde “Skola 2018” Ķīpsalā aicina vienkopus satikt ārzemju universitāšu pārstāvjus, konsultantus un uzzināt par izglītības iespējām vairāk nekā 15 pasaules valstīs.



Ar katru gadu pieaug to cilvēku skaits, kuri vēlas mācīties vai arī izglītot savus bērnus ārzemēs. Valodu kursi, brīvlaiku programmas, profesionālā stažēšanās, valsts un privātās internātskolas, tālākās izglītības koledžas, biznesa skolas, universitātes, bakalaura studijas, maģistrantūra, Pre-MBA un MBA – mācību iespējas ārzemēs ir tik dažādas!





Bet kā izvēlēties piemērotāko mācību iestādi un programmu, noformēt dokumentus, kārtot eksāmenus, saņemt studentu vīzas un citus nepieciešamos dokumentus? Kādas ir dzīvošanas izmaksas un studiju kredītu saņemšanas iespējas? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem izstādē “Skola” atbildēs Lielbritānijas, Vācijas, Francijas, Dānijas, Šveices, Nīderlandes, Lietuvas, Krievijas, Kanādas, ASV, Austrālijas un pat Uzbekistānas universitāšu, koledžu, vēstniecību un kultūras institūtu pārstāvji.





Lielbritānija – populārākais galamērķis studijām ārpus Latvijas

Par studiju iespējām Lielbritānijā informēs vairāki izstādes dalībnieki. Baltic Council for International Education profesionālie speciālisti ieteiks, kā nekļūdīties, izvēloties mācību iestādi un mācību programmu, un kā iestāties kādā no vairāk nekā 160 Lielbritānijas augstskolām. Turpat varēs sastapt The University of Bolton, Bath Spa University un Northumbria University pārstāvjus, kuriem uzdot visus interesējošos jautājumus.





Savukārt starptautiskā konsultāciju centra par izglītības iespējām ārzemēs “Kalba” ekspozīcijā varēs saņemt Coventry University, University of Essex, University of Bedfordshire, Southampton Solent University, University of Greenwich, De Montfort University, University of Derby un

University for the Creative Arts pārstāvju konsultācijas. Par mācību iespējām Lielbritānijā informēs arī nevalstiskā organizācija “Dream Foundation Latvia” un vadošā ārzemju izglītības aģentūra Latvijā “Meridian Group”. Vairāk par dalībniekiem un to piedāvājumu: http://bt1.lv/skola/?link=00100000





Kļūsti par juristu Uzbekistānā!

Ja vēlies iegūt starptautiskajiem standartiem atbilstošu jurista diplomu un vēl arī baudīt Uzbekistānas valdzinājumu, iespējams, ir vērts studēt vienā no Vidusāzijas vadošajām universitātēm – Taškentas Valsts juridiskajā augstskolā! Uzbekistāna izstādē “Skola” ir pārstāvēta pirmoreiz!





Studē viesnīcu un tūrisma vadību Šveicē!

Izstādes “Skola” apmeklētāji Baltic Council / Meridian Group stendā varēs satikt arī Šveices labāko augstskolu alianses Swiss Education Group (ietilpst piecas skolas) pārstāvi. Šajās augstskolās tiek sagatavoti speciālisti viesmīlības, pasākumu, tūrisma, kulinārijas mākslas, kūrortu un spa, viesnīcu menedžmenta un viesnīcu dizaina jomā.





Gūsti pieredzi Kanādā!

Kanādas vēstniecības stendā prezentēs jauniešu darba un ceļošanas programmu International Experience Canada, kas Latvijas jauniešiem vecumā no 18 līdz 35 gadiem sniedz iespēju dzīvot un strādāt uz laiku līdz vienam gadam Kanādā. Tāpat pie vēstniecības pārstāvjiem varēs uzzināt par studiju iespējām 95 Kanādas universitātēs un 150 koledžās.





“Skola 2018” piedalās arī Centennial College Canada, kas piedāvā apgūt bakalaura programmas un īsos biznesa kursus inženiertehnoloģiju un lietišķo zinātņu, komunikācijas, mediju un dizaina, veselības un sociālo zinātņu, viesmīlības, tūrisma un kultūras, kā arī transporta jomā.