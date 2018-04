1.maijā par “Dimantu kausu” cīnīsies piekto reizi

Jaunā motokrosa sezona ir klāt. ‘’Dimantu kauss’’ supermotokrosā šogad jau pēc nedēļas - 1.maijā, informē motorparka “Dimanti’’ preses sekretāre Sabīne Rubene.

Pēc veiksmīgas ziemas motokrosa un skijoringa sezonas, kur motorparka “Dimanti’’ trase no astoņām trasēm dažādās Latvijas vietās tika atzīta par labāko, arī tagad vienas no pirmajām sacensībām notiks Stāmerienas pagastā motorparkā “Dimanti’’.



“Sacensības notiks ‘’Zelta mopēda’’ klasē, MX 65, MX 85 klasēs jauniešiem, “Mini MX”, MXC, MXB, MXA klasēs iesācējiem, jauniešiem un amatieriem. Savukārt “Super MX” klasē ātrākajiem vīriem paredzēti trīs braucieni,” atklāj S.Rubene.

Motorparka “Dimanti” saimnieks Gundars Rubenis saka, ka sacensību dalībnieku sastāvs vēl īsti nav nokomplektēts. “Būs apmēram 30 mopēdu braucēji, būs visi stiprākie Baltijas braucēji “Mini MX” klasē. Tāpat kā agrāk mūsu novada sportisti cīnīsies par tradicionālo Gulbenes novada ceļojošo kausu “Mini MX” klasē. Iepriekšējais jau ir atdots īpašumā. Tagad trīs gadus tiks izcīnīts jauns ceļojošais kauss. Lielajā – “Super MX” - klasē startēs Toms Macuks, kurš šobrīd ir labā formā. Viņš 22.aprīlī veiksmīgi startēja Vācijas čempionātā, iegūstot 7.vietu. Startēs arī vairākkārtējais “Dimantu” kausa ieguvējs Dāvis Ivanovs. Kā vienmēr piedalīsies arī igauņi, piemēram, dalību apstiprinājis motosportists Indreks Magi. Par šo motokrosu interesi izrāda arī lietuvieši. No mūsējiem “Mini MX” klasē startēs vismaz 12 motosportisti no Litenes motokluba. Šajā klasē allaž startē arī spēcīgi igauņu sportisti, kuri iepriekšējos gados parasti ir bijuši labākie. Vēl no mūsu novada braucējiem MX 85 klasē startēs sinolietis Jānis Kubuliņš, MX 65 klasē - viņa brālis Jēkabs Kubuliņš. Iespējams, redzēsim arī aizpagājušā gada Eiropas čempionu MX 65 klasē Eduardu Bidzānu, kurš šogad startēs MX 85 klasē. Kā vienmēr apmeklētājiem sagādāsim kādu pārsteigumu. Iepriekš mums ir bijusi antīko motociklu izstāde, velotriāls, arī loterija skatītājiem, skatītājus ar kādu pārsteigumu iepriecināsim arī 1.maijā ,” stāsta G.Rubenis.

Superkrosa skatītājiem motorparka “Dimanti” saimnieki arī šogad ir sarūpējuši pārsteigumu – ekstrēmo motošovu skatītājiem piedāvās Andris Grīnfelds, kurš šajā sporta veidā ir daudzkārtējs Latvijas un Baltijas čempions.



“Mototriāls – tas ir ekstrēmi. Pašreiz aktīvi nodarbojos ar superenduro. Šajā disciplīnā esmu vicečempions. Šovs būs gan ar triāla, gan ar enduro motocikliem. Šķēršļi būs dažādi, tajā skaitā arī automašīna. Skatītājus sagaida arī dažādi citādi pārsteigumi. Lai paliek intriga - būs interesanti!” saka A.Grīnfelds.

Motorparka saimnieki gatavo trasi un 1.maijā uz “Dimantu” kausa izcīņu gaida motosporta entuziastus un līdzjutējus. “Esam izveidojuši pat jaunu uzrakstu “Dimanti” - gluži kā Holivudā!” smej G.Rubenis.



Ieejas biļetes: bērniem līdz metra garumam - par brīvu, parastā biļete - par iebraukšanu teritorijā 5 eiro gan skatītājiem, gan dalībniekiem, invalīdiem un pensionāriem - 3 eiro.