Aicina “Ilgāja zivtiņa” Latvijas un Igaunijas pierobežā

Alūksnes novada Veclaicenes pagastā, pašā Latvijas – Igaunijas pierobežā, 3. februārī notiks zemledus makšķerēšanas sacensības „Ilgāja zivtiņa” („Kikkajärve kalakõnõ”). Par to informē Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.







"Šīs sacensības jau kļuvušas par daudzu gadu tradīciju un pulcē vienkopus zemledus makšķerēšanas entuziastus no abām valstīm – Latvijas un Igaunijas. Sacensību dalībnieki sacentīsies individuālā konkurencē, kur apbalvos pirmo trīs vietu ieguvējus ar lielāko zivju kopsvaru. Vērtējot katras valsts dalībnieku lomus, noskaidrosies, kuras valsts pārstāvji iegūs ceļojošo kausu, kas turpmāko gadu glabāsies kādā no pierobežas - Veclaicenes vai Varstu pagastu pārvaldēm. Kausu iegūs tās valsts makšķernieki, kuras sacensību dalībniekiem lomā būs lielākais vidējais zivju svars uz vienu dalībnieku," stāsta E.Aploka.



Zemledus makšķerēšanas sacensību norise plānota no pulksten 11.00 līdz 14.00. "Ceļš uz sacensību vietu būs apzīmēts ar norādēm, sākot no Kornetu ciema Veclaicenes pagastā. Dalībnieku reģistrācija - no pulksten 10.00 līdz 10.45, iepriekšējā reģistrācija - no 28. janvāra pie organizatoru pārstāvjiem - Jāņa Dambja pa tālruņiem 64329018, 28381507 vai Peeter Lepp (Igaunija) pa tālruni +372 5129059. Dalības maksa - 3 eiro. Sacensību dalībniekiem vecumā no 16 līdz 65 gadiem, izņemot personas ar invaliditāti, jāuzrāda derīga makšķerēšanas karte," skaidro speciāliste.



Zemledus makšķerēšanas entuziasti tiek aicināti uz pasākumu ierasties kopā ar līdzjutējiem, jo bērniem un arī citiem pieaugušajiem, kuri nepiedalīsies sacensībās, būs iespēja iesaistīties niedru skulptūru veidošanā un citās aktivitātēs.

Tā kā pasākums notiek uz ezera, kas piederīgs abām valstīm, visiem apmeklētājiem līdzi jābūt derīgiem personu apliecinošiem dokumentiem. Katram sacensību dalībniekam un arī pārējiem jāņem līdzi arī sava krūzīte, karote un bļodiņa, lai varētu nobaudīt Ilgāja ezera krastā vārīto tēju un zivju zupu. Sacensību dalībniekiem zupas izmaksas būs ieskaitītas dalības maksā, bet pārējiem – 1,50 eiro","norāda E.Aploka.



Sacensības rīko biedrība „Veclaicenes Avotiņš”, Veclaicenes pagasta pārvalde, Igaunijas Republikas Krabu ciema biedrība. Sacensības atbalsta: SIA “Pie zvejnieka”, Alūksnes novada pašvaldība, biedrība “Veclaicenes Avotiņš”, Krabu ciema biedrība.



Sacensību nolikums www.aluksne.lv.