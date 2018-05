Atpūtas kompleksā “Dīķsalas” 5.maijā - dubļu apļu sacensību seriāla 1.posms

Jau pavisam drīz - 5.maijā – “Dīķsalās” norisināsies “Can-am Trophy 2018” sezonas pirmais posms. Atpūtas kompleksa “Dīķsalas” īpašnieks Guntis Miķelsons apstiprina, ka trase jau tiek rūpīgi gatavota, lai tās iekarotāji gūtu gan lielas, gan mazas uzvaras.





Tautas valodā runājot, kvadracikli un bezceļu automašīnas (džipi) sacentīsies pa dubļiem, pa meža apvidu, pa sarežģīti izbraucamiem ceļa posmiem, vai, citiem vārdiem sakot, tās ir dubļu apļu sacensības. Tā līdz šim ir notikušas Rugājos, Balvu novadā, un pērn mūsu novadā, Lejasciemā. Balvu, Gulbenes un Madonas novados šīs sacensības notiek jau četrus gadus.





“Aizbraucu uz šādām sacensībām Madonā, paskatījos, kā tas viss notiek un mani tas ieinteresēja. Sākums visam bija bagijs, kas ir kaut kas pa vidu starp kvadraciklu un automašīnu. To jau pusotru gadu piedāvājam izīrēt atpūtas kompleksa viesiem. Protams, vajadzēja arī trasi, pa kuru braukt. Tikai pagājušā gada rudenī radās doma, ka “Dīķsalās” varētu organizēt šo sacensību vienu posmu. Protams, lai tās notiktu, ir jārealizē noteikumos izteiktās prasības - dubļains mežs ar kau kādiem šķēršļiem. Mums tāda vieta ir – gan mežs, gan Melnupe, gan purvainas vietas,” atklāj G.Miķelsons.





Viņš stāsta, ka sākumā priekš bagija mēģinājis ar datorprogrammas palīdzību uzzīmēt aptuveni 5 kilometru garu posmu, kas būtu piemērots šim braucamrīkam. Rezultātā tika izveidota trase, kura tika koriģēta, jo dažviet bagijam tā bija par sarežģītu.





“Protams, dubļu apļu sacensībām trase tika izmainīta, jo sacensībās piedalās dažādu līmeņu sportisti – ir amatieri, ir hobijklase un, protams, profesionāļi. Līdz ar to nepieciešami gan vieglāki, gan sarežģītāki ceļa posmi. Tāpēc trase tiek dalīta divās daļās – būs paralēlas trases, kur vienā būs lielāki dubļi un purvains ceļš profesionāļiem, bet “hobijiem” būs nedaudz vieglāk izbraucami posmi,” skaidro G.Miķelsons.





Sacensību trase tika veidota pašu spēkiem – tika griezts, kārtu kārtām skatīts, pārtaisīts. Ar buldozeru pēc koku nozāģēšanas tika izlīdzināti celmi un aizstumti lielie akmeņi, tika griezti un projām aizvesti koku zari. “Trases izveidei pērn tika ziedoti aptuveni divi mēneši, bet šogad – gandrīz mēnesis trases pilnveidošanai un pielāgošanai sacensību vajadzībām. Konsultēja šā sporta veida entuziasts un veiksmīgs dalībnieks lejasciemietis Sandis Putniņš,” piebilst G.Miķelsons.





“Canam Trophy Latvia” sacensību organizetāji jau pašā sākumā brauca pārliecināties, vai “Dīķsalu”saimnieku ideja rīkot šādas sacensības nav aplama un vai tās vispār te var notikt. “Viņi atbrauca vēlreiz. Tika sūtītas bildes, kopīgi lemts par to, kas jāmaina, kas jāuzlabo. Rezultātā trasi atzina par labu esam,” saka Guntis.





“Dīķsalu”saimnieks ir lepns, ka viņi no visiem pārējiem šo sacensību organizētājiem atšķiras ar to, ka “Dīķsalas” būs pirmās, kur sacensības notiek atpūtas kompleksā ar infrastruktūru. “Mums ir ne tikai trase, bet arī āra dušas, kur sportisti pēc sacensībām var siltā ūdenī nomazgāties, noskalot sporta tērpus, un protams, tualetes telpas. Cik zināms, tad šīs sacensības parasti notiek meža vidū bez jebkādām ērtībām. Lai sportistu līdzjutējiem un ģimenēm ar bērniem būtu ko darīt, ir izveidoti bērnu rotaļu laukumi, būs piepūšamās atrakcijas, nodarbināt sevi varēs arī sporta laukumos,” stāsta “Dīķsalu” īpašnieks.





“Can-am”Trophy Latvia” sacensību mājaslapā uz sacensībām “Dīķsalās” līdz 1.maijam reģistrējušies arī sportisti no mūsu novada. ATV Sport klasē brauks Sandis Putniņš (CanAm Outlander 650 Xmr 2013) un Ilmārs Lubiņš no Lejasciema pagasta (Polaris Sportsman 2014 ); ATV Hobby 750 klasē – lejascemietis Mārtiņš Naglis (Can Am Outlander XMR 2017) un ATV Hobby klasē - Māris Slaidiņš no Stradu pagasta (Polaris Scrambler 850 2013).





Jau šosetdien “Dīķsalas” gaida ciemos dubļu apļa sacensību cienītājus. “Visi pasākuma apmeklētāji piedalīsies loterijā. Galvenā balva - atpūtas kopmpleksa "Dīķsalas" dāvanu karte 300 eiro vērtībā. Uz tikšanos!”