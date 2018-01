Autosports: rallijs “Alūksne” sāks Baltijas rallija sezonu

Alūksnes novadā 19. un 20.janvārī atkal rūks sporta automašīnas, jo nu jau astoto reizi notiks rallijs “Alūksne”, kas šogad iesāks Baltijas valstu rallija sezonu.

Līdz 9.janvārim sacensībām jau pieteikušās vairāk nekā 60 ekipāžas, kas pārstāv Latviju, Lietuvu, Igauniju, Ukrainu, Krieviju, Ungāriju, Izraēlu, Baltkrieviju, Spāniju, Lielbritāniju, Norvēģiju, Poliju, Somiju, Zviedriju.



Sacensību dalībnieku sarakstam sekot līdzi, kā arī uzzināt visu jaunāko ar rallija norisi saistīto informāciju var internetā “www.autorally.lv”. Rallija norises nedēļā tur būs pieejamas arī ātrumposmu kartes. Tāpat rallija norises nedēļā tiks publiskota informācija par autoceļiem, kuri sacensību norises laikā tiks slēgti vispārējai kustībai.

Sacensību ceremoniālā atklāšana pie Alūksnes Kultūras centra norisināsies 19.janvārī pulksten 19.00. Tajā pašā vakarā rallija dalībnieki dosies divos nakts ātrumposmos.



Viens no rallija “Alūksne 2018” organizatoriem un sacensību vadītājs Gatis Cimdiņš stāsta, ka jau otro gadu pēc kārtas rallijs “Alūksne” ir Latvijas čempionāta posms.



“Cenšamies pieturēties pie tradīcijām un atklāt rallija ziemas sezonu Baltijā. Protams, tas daļēji ir arī tāpēc, ka rallija norises vieta ir Latvijas ziemeļaustrumu pusē. Kaimiņiem igauņiem laikapstākļi ir vēl labvēlīgāki, taču viņi pēdējos gados no ziemas sacensībām ir pagājuši malā un savus posmus rīko pie mums, tāpēc šī ir mūsu prioritāte. Arī par dalībnieku galīgo skaitu skaidrības vēl nav, jo ar pieteikšanos neviens tā īpaši nesteidzas un bieži vien piesakās pēdējā brīdī, taču ceram uz 70-80 ekipāžām. Pirmajā vakarā skatītājiem būs dota iespēja vērot divus ātrumposmus, kur startēs rallija ieskaites mašīnas, bet sestdien cīņa notiks septiņos ātrumposmos. Jāteic, ka pēdējais no tiem ir pilnīgi jauns posms un atrodas Bejas un Malienas pusē. Nav arī neviena posma, kurš atkārtotos simtprocentīgi, visur ir kādas izmaiņas. Pa šiem astoņiem gadiem ir tikai trīs ātrumposmi, kuri ir atkārtojušies mats matā. Mēs ātrumposmus vienmēr cenšamies samainīt, lai braucējiem un skatītājiem vienmēr būtu kas jauns un interesants. Prieks, ka palīgu, sponsoru un sacensību rīkošanas entuziastu ar katru gadu kļūst arvien vairāk. Draugiem jau vispār nav variantu, ir jānāk un jāpalīdz, bet nāk arī cilvēki no malas, kas izrāda iniciatīvu. Par sacensību līmeni un tā izdošanos spriež gan braucēji, gan skatītāji, un, lai tas izdotos labs, atliek vien gaidīt lielāku sniega segu trasē un arī mūsu novada braucēju piedalīšanos šajās sacensībās,” saka G.Cimdiņš.

Skatītājiem jāatceras, ka trasē obligāti jāievēro drošības lentes, kuras sacensību rīkotāji izvietojuši ātrumposmos, kā arī jāpakļaujas drošības personāla norādījumiem. Sacensību organizatori aicina skatītājus ņemt vērā to, ka no līdzjutēju kultūras ir tieši atkarīga sacensību veiksmīga norise un ātrumposmi var arī tikt atcelti, ja skatītāji neievēro drošības prasības un atrodas pārāk tuvu trasei. Sacensību apmeklētāji ir paši atbildīgi par savu rīcību.

Ieejas biļetes uz ralliju “Alūksne 2018” jau šobrīd var iegādāties “Biļešu paradīzes” kasēs visā Latvijā un internetā “www.bilesuparadize.lv”, kā arī tās būs nopērkamas pie ātrumposmiem.