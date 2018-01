Autosports: turpinās pieteikšanās Gulbenes ziemas rallijam "Sarma 2018"

Līdz tradicionālajam ziemas rallijam Gulbenes novada skaistajos ceļos ir atlikušas nepilnas divas nedēļas un aktīvi norit dalībnieku pieteikšanās 10. februārī plānotajam rallijam Sarma 2018. Lai arī lielākajā Latvijas daļā laikapstākļi izskatās ļoti pavasarīgi, Gulbenes pusē nekas neliecina par pavasari, savukārt katra siltākā diena gādā par ziemas rallijam tik nepieciešamo ledus kārtu uz ceļiem.

Pieteikšanās ar samazinātu dalības maksu noslēdzās 29. janvārī, bet dalībnieku pieteikumi vēl tiks gaidīti līdz 2. februārim. Šobrīd gan vairāki dalībnieki ir atzinuši, ka čempionāta pirmais posms ir bijis tik nesaudzīgs pret rallija ledus riepām, ka šobrīd dalība rallijā Sarma ir atkarīga no tā vai izdosies atrast riepas un naudu tām. Tajā pašā laikā rallija Sarma organizatori katru dienu saņem jautājumus un zvanus no dalībniekiem, kuri vēl nav pieteikuši dalību, bet gatavojas to darīt tuvāko dienu laikā.

Šobrīd Gulbenes novada ceļus sedz aptuveni desmit centimetrus bieza sniega sega, kas, pateicoties atkalai, nedaudz saguļas un līdz ar tuvākajās dienās gaidāmo salu, palielinās ledus un sablīvētā sniega kārtu. Savukārt ilgtermiņa prognoze sola, ka tuvākās nedēļas laikā būtiski palielināsies sniega kārta un paliks daudz aukstāks, kas nozīmē, ka ceļu malās, tīrot ceļus, tiks izveidotas arī kupenas.

Rallijs Sarma 2018 sāksies ar atklāšanas ceremoniju 9. februāra vakarā Gulbenē, bet sacensības Gulbenes novada ceļos norisināsies 10. februārī. Uzvarētāji tiks noskaidroti deviņos ātrumposmos, kuru kopēja distance sasniegs 109,94 km, bet kopējā rallija distance nedaudz pārsniegs 390 km.

Plašāku informāciju par naktsmītnēm meklējiet Gulbenes novada tūrisma informācijas vietnē www.visitgulbene.lv Rallija Sarma jaunumiem iespējams sekot līdzi Facebook un Twitter, savukārt rallija gids un cita oficiālā informācija ir atrodama www.autorally.lv

Ralliju Sarma 2018 atbalsta Gulbenes novads, kokapstrādes uzņēmums "Vasks" un mežistrādes uzņēmums "Grantiņi-1", kā arī kompānijas "Ikteri", "Akvedukts", "M.T.Z. SERVISS", "Kombainserviss", "Sendija", "Gulbenes Autobuss", "Kopa", "Kantes Krogs" un "RMS group". Informatīvi atbalsta "Dzirkstele", "LATAUTO.lv", "4rati.lv" un "rally.ee".