Basketbols: nometnē strādās treneri no ASV

Gulbenes novada dome, Gulbenes novada bērnu un jauniešu sporta skola un ASV klubs “Athletes in Action” no 18.līdz 22.jūlijam Gulbenē organizē basketbola nometni jauniešiem vecumā no 12 līdz 18 gadiem. Tajā kā galvenie treneri strādās basketbolisti no Amerikas. Par to informē Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Jana Igaviņa.

Nometnē piedalīsies jaunieši gan no mūsu, gan no citiem Latvijas novadiem. "Nometnes aktivitātes vērstas uz basketbola meistarības paaugstināšanu, saskarsmes spēju un angļu valodas pilnveidošanu," atklāj J.Igaviņa.