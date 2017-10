Basketbols: sezonas pirmajā spēlē Gulbenes “Buki/BJSS” zaudē

Latvijas Basketbola līgas otrās divīzijas sezonas atklāšanas spēlē 1.oktobrī Gulbenē vietējā komanda “Buki/BJSS” ar 73:78 (16:16; 19:22; 24:20; 14:20) piekāpās komandai “Latvijas Universitāte”/BS “Rīga””, informē Dainis Mikolajs.

Viņš stāsta, ka LBL otrajā divīzijā šosezon piedalās 20 komandas, kas sadalītas trīs apakšgrupās pirmajā posmā. Katras grupas četras labākās komandas iekļūs pirmajā finālgrupā (ņemot līdz savstarpējo maču rezultātu), bet pārējās cīnīsies par 13.-20.vietu. Martā gaidāmajā izslēgšanas spēļu turnīrā piedalīsies 16 komandas.

Komandas “Gulbenes Buki/BJSS” sastāvā šajā sezonā ir atgriezušies vairāki vietējie basketbolisti. Raimonds Gabrāns Gulbenē atgriezies oficiālā spēlē pēc desmit sezonu pārtraukuma. Tāpat Gulbenē atgriezies 34 gadus vecais centrs Pāvels Veselovs, kurš iepriekšējās četras sezonas spēlēja „Jēkabpilī”. Gan Gabrāna, gan Veselova rēķinā ir vairāk nekā 400 LBL spēles. No Liepājas komandas Gulbenē atgriezies Ingars Aizpurs, kurš Liepājā aizvadītajās divās sezonās bija nozīmīgs rotācijas spēlētājs. Gulbenes sastāvā spēlēja arī Sandis Bēts, kurš iepriekš spēlēja LBL komandā „Ogre/Kumho Tyre”. Sastāvā palikuši arī iepriekšējās sezonas līderi Roberts Mednis un Matīss Čaupjonoks. “Bukiem” sanāca viss sākuma sastāvs no pavisam nesen vēl LBL līmeņa spēlētājiem.

"Komanda “LU/ BS “Rīga”” ar tik Latvijas līmenī pazīstamiem spēlētājiem sastāvā lepoties nevarēja, taču basketbola laukumā prata sarūpēt pretiniekiem lielas problēmas. Pirmā ceturtdaļa bija nervoza, un varēja redzēt, ka komandas vēl nav saspēlējušās, spēli atklāja precīzs P.Veselova metiens. Pēc 10 minūtēm tablo rādīja draudzīgu 16:16. Arī otrajā ceturtdaļā notika sīva spēkošanās, taču pārtraukumā “LU/BS „Rīga”” devās vadībā ar trīs punktu pārsvaru - 38:35. Otrajā puslaikā turpinājās līdzvērtīga spēle un bieži notika vadības maiņas. “Bukiem” pirms pēdējās ceturtdaļas izdevās izvirzīties vadībā – 59:58. Pēdējo ceturtdaļu veiksmīgāk aizvadīja “LU/BS „Rīga”” spēlētāji, kuri prata atrauties nedaudz tālāk, trīs minūtes pirms beigām iegūstot astoņu punktu pārsvaru – 67:75. No tā Gulbene vairs neatspēlējās un piedzīvoja zaudējumu ar rezultātu 73:78. Uzvarētāju sastāvā Putāns sameta 16 punktus, bet 15 pievienoja Artis Arnītis un Aivars Dambis, kuram arī sešas atlēkušās bumbas. Gulbenes sastāvā pa 17 punktiem guva Mednis un Aizpurs, turklāt abiem arī „double-double” ar desmit atlēkušajām bumbām, bet Gabrāns pievienoja 16 punktus. Rīgas komanda trāpīja 10 tālmetienus no 29, bet gulbeniešiem šajā rādītājā neveicās – tikai 4 precīzi trejači no 24," komentē D.Mikolajs.

“Gulbenes Buki/BJSS”: R.Mednis - 17+10ab, I.Aizpurs – 17+10ab, R.Gabrāns - 16+7ab+8rp, P.Veselovs – 13+8ab+2bm, S.Bēts - 5+6ab, K.Šulcs - 2, M.Čaupjonoks - 2, N.Rikveilis - 1, A.Dāvids, M.Freijs, S.Kalniņš, E.Krukovskis.