Brīvā cīņa: Gulbenei jauna čempione

Sestdien, 24.februārī, Daugavpilī notika Latvijas cīņas federācijas organizētās Latvijas meistarsacīkstes kadetiem, kur piedalījās 2001.-2002. dzimušie cīkstoņi, kā arī varēja piedalīties 2003.gadā dzimušie cīkstoņi ar vecāku atļaujām. Šajās sacensībās piedalījās arī biedrības “Gulbene wrestling” trenera Ata Jencīša trenētie cīkstoņi Raivita Timofejeva (svara kategorijā virs 73 kg) un Alans Karuzins (svara kategorijā līdz 60 kg). Par to informē treneris Atis Jencītis.

R.Timofejevai cīņas bija ar jau zināmām pretiniecēm. No pirmās cīņas bija atkarīgs turpmākais sacensību rezultāts. "Raivitai pirmā cīņa bija ar pieredzējušu cīkstoni, kurā viņa uzreiz pārņēma iniciatīvu un, izdarot metienu pār muguru, noturēja pretinieci uz lāpstiņām. Šī uzvara deva pārliecību un nākamajās cīņās Raivita pretiniecēm uzspieda sev izdevīgu cīņas gaitu, izmantoja savas iespējas un uzvarēja. Finālā cīņa R.Timofejevai bija ar pieredzējušu cīkstoni no Daugavpils, kura gribēja vadīt cīņas gaitu un nepārtraukti uzbruka. Cīņas gaitā Raivita nepaspēja izvairīties no pretinieces viltīgā tvēriena un nokļuva bīstamā situācijā, kad pretiniece Raivitu mēģināja noturēt uz lāpstiņām. Pateicoties Raivitas raksturam un līdzjutēju atbalstam viņai izdevās atbrīvoties. Cīņai atsākoties, pretiniece vēlreiz mēģināja Raivitu satvert aiz galvas. Šoreiz Raivita bija ātrāka un, izdarot pretpaņēmienu, pārmeta pretinieci sev pāri un, neatlaižot tvērienu, noturēja pretinieci uz lāpstiņām. Rezultātā R.Timofejevai -1.vieta," stāsta treneris.

Alans Karuzins, uzvarot pirmo cīņu, iekļuva pamatturnīrā. "Nākamajā cīņā A.Karuzinam pretī stājās cīkstonis no Bauskas, ar kuru viņš ir cīnījies jau iepriekš. Pretinieki zināja viens otra spējas un tāpēc cīņas sākumā bija piesardzīgi. Pretinieks nepārtraukti uzbruka un piespieda Alanu aizstāvēties. Cīņa bija strauja un Alans tomēr zaudēja punktus. Otrajā puslaikā viņš mēģināja atgūt zaudētos punktus, bet pretiniekam izdevās izvairīties no Alana pārāk tiešajiem uzbrukumiem. Rezultātā A.Karuzins zaudēja un kopvērtējumā ieguva 7.vietu," atklāj A.Jencītids.

Treneris atzīst, ka Raivita finālcīņā parādīja sava rakstura stingrību, jo no tādas situācijas reti kuram izdodas izkļūt. Cīnoties ir jābūt viltīgam un nevar paļauties tikai uz spēku. "Sacensību rezultātu dod treniņos ieguldītais darbs un vēlme pieņemt trenera norādījumus gan treniņos, gan sacensībās," piebilst A.Jencītis.