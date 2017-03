Brīvā cīņa: jaunie cīkstoņi atkal gūst panākumus

Sestdien, 4.martā, Codē, Bauskas novadā, notika Bauskas bērnu un jaunatnes sporta skolas atklātās meistarsacīkstes brīvajā cīņā, kur piedalījās 2000.-2005.gadā dzimušie un 2006.gadā un jaunāki cīkstoņi. Par to informē treneris Atis Jencītis.

Viņš stāsta, ka turnīrā piedalījās seši sporta kluba “Gulbenes K.S.P.” trenera Ata Jencīša trenētie cīkstoņi – Artis Jencītis (svara kategorijā līdz 29kg), Alans Karuzins (svara kategorijā līdz 54kg), Rolands Blūms un Ričards Bubišs (svara kategorijā līdz 60kg), Miks Jencītis (svara kategorijā līdz 65kg). Sacensībās piedalījās arī divi Dzintara Abakoka trenētie cīkstoņi Sandis Abakoks (svara kategorijā līdz 32kg) un Mareks Ādiņš (svara kategorijā līdz 35kg).

Sacensības bija organizētas, lai katram būtu iespēja cīnīties vismaz divas cīņas. Vislielākā konkurence bija svara kategorijās līdz 29kg, kur startēja 18 dalībnieki. Visi cīkstoņi, lai nokļūtu līdz finālcīņām, cīnījās vismaz 5 cīņas.

"Artis Jencītis uzvarēja cīņās, kur pirmais sāka uzbrukumus, bet zaudēja, ja ļāva pretiniekam uzbrukt pirmajam. Cīnoties pieļāva kļūdas un, nokļūstot bīstamā situācijā, lai izvairītos no noturēšanas uz lāpstiņām, bija jāpieliek lielas pūles. A.Jencītis samērā viegli uzvarēja sava vecuma cīkstoņus, bet zaudēja cīkstoņiem ar lielāku pieredzi. Cīņā par trešo vietu Artim mazliet pietrūka spēka, lai apgrieztu un noturētu pretinieku uz lāpstiņām. Artis svara kategorijā līdz 29kg, kur bija vislielākā konkurence, cīnoties sešas cīņas, izcīnīja 4.vietu. Alans Karuzins cīņas bija ar smagākiem un vecākiem pretiniekiem. Alans bija īsāks par saviem pretiniekiem un tas dažās cīņās deva viņam priekšrocību strauji ieiet pretiniekam kājās vai nokļūt aiz muguras, bet bija jāizvairās no cīņas satvērienā. Alanam tas veiksmīgi izdevās. Cīņā par 2.vietu Alans deva pretiniekam iespēju nogāzt sevi uz paklāja un satvert tvērienu, no kā ir grūti atbrīvoties. Rezultātā Alans ieguva 2.vietu. Miks Jencītis šajās sacensībās palika nepārspēts un ieguva 1.vietu. M.Jencītim veiksmīgi izdevās izvairīties, lai pretinieks nesatvertu kājas. Mikam gandrīz visās cīņas izdevās pretiniekus pacelt no paklāja un pārmest sev pāri, tā par katru metienu gūstot 4 punktus. Šīs Mika cīņas bija aizraujošas, jo pretiniekam bija jācenšas gūt punktus, un Miks, izmantojot pretinieku kļūdas, guva punktus. Daudzus metienus Mikam izdevās izpildīt pateicoties savam spēkam," stāsta A.Jencītis.

Alīna Antipova sacensībās ieguva 2.vietu, jo zaudēja savai pastāvīgajai pretiniecei no Rīgas. "Cīkstones ir tikušās un pazīst pretinieces cīņas taktiku. Cīņas sākumā pretinieces satvērienā pārbaudīja savu fizisko spēku. Turpinājumā sāka meklēt iespēju uzbrukumam. Alīna pirmā izlēma uzbrukt, bet pretiniecei izdevās izvairīties un, nokļūstot Alīnai aiz muguras, gūt 2 punktus. Tālāk jau pretiniece nolēma aizsargāties, kas viņai arī izdevās. Otrā puslaikā Alīna nepārtraukti uzbruka, bet neizdevās gūt punktus. Pārējās pretinieces Alīna uzvarēja samērā viegli, lai gan nokļuva dažās bīstamās situācijās," atklāj treneris.

Rolandam Blūmam cīņas bija ar vecākiem un fiziski spēcīgiem cīkstoņiem, kuriem izdevīgāk bija cīnieties tikai no satvēriena. "Cīņās Rolands noturēja pretinieku spēcīgos tvērienus, bet pietrūka viltības, lai otrā puslaika beigās gūtu izšķirošos punktus. Rolands cīņās zaudēja tikai par 2 punktiem, un cīņas beidzās brīdī, kad Rolands uzbruka. Ričardam Bubišam, kuram nav liela sacensību pieredze, arī bija jācīnās ar vecākiem un fiziski spēcīgiem pretiniekiem, kuri ir pieredzējuši cīkstoņi. Ričards negāja uz paklāja padoties, bet cīnīties, un, ieejot pretiniekam kājās, lai pretinieks negūtu punktus, neatlaida tvērienu. Cīņās Ričards zaudēja, bet tā tiek gūta pieredze, jo cīņas bija ar tehniskiem cīkstoņiem," norāda A.Jencītis.

Sandis Abakoks izcīnīja 3.vietu, zaudējumu piedzīvoja cīņā ar cīkstoni no Daugavpils.

Mareks Ādiņš izcīnīja 2.vietu un arī izšķirošajā cīņā bija spiests piekāpties Daugavpils pārstāvim.

Dažiem mūsu cīkstoņiem rezultāts bija atkarīgs no viņu vēlmes cīnīties. Jāmēģina pieņemt, ka cīņā galvenais nav fizisks spēks, ka ir jādomā par savām kustībām un jāsaprot, ka arī pretinieks meklē iespēju gūt punktus.