Brīvā cīņa: jaunie sportisti Ķekavā gūst uzvaras

Sestdien, 27.janvārī, biedrības “Gulbene wrestling” jaunie cīkstoņi piedalījās Ķekavas novada sporta skolas rīkotajās atklātajās sacensībās brīvajā cīņā jauniešiem, kur kopā piedalījās 340 jaunie 2000.-2009.g dzimušie cīkstoņi, tostarp biedrības “Gulbene wrestling” četri cīkstoņi – Raivita Timofejeva (svara kategorijā līdz +65 kg), Daniels Sokoļņikovs (līdz 29 kg), Artis Jencītis (līdz 33kg) un Raitis Pušķis (līdz 36 kg), informē treneris Atis Jencītis.

Sacensībās vislabāk veicās Raivitai Timofejevai, kura izcīnīja 1.vietu.

"Cīņā par 1.vietu Raivita sastapās ar pieredzējušu cīkstoni no Ķekavas. Viņa jau cīņas sākumā pārņēma iniciatīvu un piespieda pretinieci aizstāvēties. Cīņā pieļauto kļūdu izmantoja pretiniece. Tomēr Raivita atguva zaudētos punktus un rezultātā guva uzvaru pēc punktiem. Artim Jencītim svara kategorijā bija vislielākā konkurence – 24 dalībnieki. Rezultātā A.Jencītim - 12.vieta. Pārsteigums bija Daniela Sokoļņikova cīņas. Viņš tikai nesen pievienojies mūsu pulkam. Cīņās pat pieredzējušajiem pretiniekiem nācās stipri piepūlēties, lai gūtu punktus. Grūtu cīņu rezultātā D.Sokoļņikovam - 3.vieta. Raitim Pušķim cīņā neizdevās uzbrukt pirmajam, līdz ar to neizdevās izvairīties no pretinieku uzbrukumiem. Rezultātā Raitis nevarēja parādīt savas prasmes," atklāj treneris.