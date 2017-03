Brīvā cīņa: jaunie sportisti piedalās starptautiskā turnīrā

Lai jaunajiem Latvijas cīkstoņiem dotu iespēju mēroties spēkiem ar starptautiska līmeņa cīkstoņiem no citām valstīm, svētdien, 26.februārī, tika organizēts 1.V.Freidenfelda Latvijas brīvās cīņas sporta kluba turnīrs brīvajā cīņā kadetiem, kurā piedalījās arī divi sporta kluba “Gulbenes K.S.P.” jaunie cīkstoņi - Alans Karuzins (svara kategorijā līdz 46 kg) un Miks Jencītis (svara kategorija līdz 63 kg). Par to informē treneris Atis Jencītis.

A.Jencītis stāsta, ka šīs sacensības notika reizē ar šā kluba organizēto turnīru junioriem, kas notiek jau 20 reizi. Sacensībās piedalījās 12 valstu cīkstoņi - no Baltkrievijas, Krievijas, Vācijas, Lielbritānijas, Ungārijas, Polijas, Lietuvas, Igaunijas, Latvijas un citām valstīm.

"Alanam Karuzinam pirmā cīņa bija ar cīkstoni no Polijas, kurš rezultātā arī ieguva 1.vietu. Cīņas sākumā notika aktīva pretinieka izpēte. Alans izmēģināja dažādus uzbrukuma variantus, bet pretiniekam izdevās izvairīties. Alanam izdevās ieiet pretiniekam kājās, bet Polijas cīkstonim, kurš bija fiziski spēcīgs izdevās saraut tvērienu. Cīņas gaitā pretiniekam izdevās nogāzt Alanu uz paklāja un, satverot ap vidukli, vairākas reizes pārvelt sev pāri un, gūstot 10 punktu pārsvaru, uzvarēt cīņā. Turnīra rezultātā Alans tomēr ieguva 3.vietu un skaistu medaļu. Arī Mikam Jencītim pirmā cīņa bija ar cīkstoni no Polijas, kurš rezultātā arī ieguva 1.vietu. Pretinieks cīņu uzsāka strauji. Pretinieks iegāja kājās un, pacēlis Miku sev uz pleca, nometa uz muguras, gūstot 4 punktus. Mikam izdevās izvairīties no noturēšana uz lāpstiņām. Cīņai atsākoties, pretiniekam izdevās notriekt Miku uz paklāja un vairākas reizes pārvelt sev pāri, iegūstot 10 punktu pārsvaru. Turpinājumā Mikam vēl bija iespēja cīnīties par 3.vietu ar Lietuvas cīkstoni. Cīņas sākumā Miks bija vadībā, bet vēlāk zaudēja pārsvaru. Pretinieks nepārtraukti uzbruka un piespieda Miku kļūdīties. Kļūdas pretinieks izmantoja zibenīgi un otrā puslaika beigās panāca uzvaru. Mikam bija jāsamierinās ar 8.vietu," stāsta A.Jencītis.



Viņš atzīst, ka piedalīties šādos starptautiskos turnīros ir ļoti nepieciešams. "Cīņas sportā rezultātu nevar ne nomērīt, ne zināt. Cīkstonim ir jāsajūt pareizas mirklis uzbrukumam, jāizprot pretinieka kustības. Jācer, ka cīņās izjustais un turnīrā redzētais dos papildus motivāciju treniņos strādāt ar lielāku atdevi, lai uzlabotu savas prasmes," norāda A.Jencītis.