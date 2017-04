Brīvā cīņa: panākumi starptautiskās sacensībās

Tallinā 1. un 2.aprīlī notika vērienīgākās sacensības grieķu-romiešu un brīvajā cīņās Baltijā. Šogad kopējais sacensībās piedalījās vairāk kā 2200 dažāda vecuma cīkstoņi, daļa no viņiem piedalījās abos cīņu veidos. Par to informē treneris Atis Jencītis.

Sacensības pārstāvēja daudzu valstu sportisti - Somija, Zviedrija, Latvija, Igaunija, Krievija, Lietuva, Nīderlande, Tunisija, Vācija, Norvēģija, Dānija, Baltkrievija, Francija, ASV un Lielbritānija. "Cīņas vienlaikus notika uz 14 paklājiem. Dalībnieki, zaudējot divas cīņas, no turnīra izstājās. Dalībnieki bija sadalīti pa vecuma grupām ar divu gadu intervālu. Cīņas bija interesantas ar labu tehniku, parādīja cīkstoņu gan fizisko, gan garīgo izturību un protams arī gribasspēku," stāsta A.Jencītis.

Sporta klubu “Gulbenes K.S.P.” pārstāvēja septiņi Ata Jencīša trenētie jaunie cīkstoņi – Alīna Antipova (svara kategorijā līdz 64kg), Artis Jencītis (svara kategorijā līdz 29kg), Raitis Pušķis (svara kategorijā līdz 32kg), Rolands Blūms un Ričards Bubišs (svara kategorijā līdz 59kg) un Alans Karuzins (svara kategorijā līdz 47kg), Miks Jencītis (svara kategorijā līdz 63kg), kā arī Dzintara Abakoka audzēkņi Sandis Abakoks (svara kategorijā līdz 32kg) un Mareks Ādiņš (svara kategorijā līdz 35kg).

Sacensību dienas sākums bija saspringts, jo cīņas notika ātri, un, lai nenokavētu savu cīņu, bija jāseko līdzi cīņu sarakstiem ekrānā.

Sacensības sākās plkst.9, bet pirmā cīņa R.Blūmam bija ap pieciem pēcpusdienā.

Mūsu cīkstoņiem bija liela konkurence - 28 līdz 32 dalībnieki kategorijā.

"R.Pušķim cīņās neizdevās uzbrukumi, ko viņš ir apguvis, un cīņas laikā varēja redzēt arī pieredzes trūkumu, jo šīs viņam bija pirmās tik liela mēroga sacensības. A.Jencītim jau pirmās cīņas bija ar Krievijas cīkstoņiem, kuri ir gatavi cīnīties uzreiz pēc tiesneša svilpes signāla. Artis pēc metiena varēja noturēt pretinieku uz lāpstiņām, bet pretiniekam izdevās izlocīties. R.Pušķis un A.Jencītis pēc divām zaudētām cīņām izstājās no turnīra," stāsta treneris.

Šogad labi veicās Alīnai Antipovai, kura, cīnoties ar vecākām cīkstonēm, izcīnīja 5.vietu. Alīna zaudēja tikai turnīra pirmās un trešās vietas ieguvējām, cīkstonēm no Nīderlandes un Zviedrijas. Alīnas apakšgrupā nebija nevienas Latvijas cīkstones.

"Pretinieces bija pieredzes bagātas un viņas gribēja cīnīties satvērienā, izmantojot fizisko spēku. Pretinieces Alīnu nenovērtēja un gribēja Alīnu izstumt no paklāja, bet, pēc Alīnas metiena, pašas tika piespiestas paklāja. Netrūka arī kļūdu un pārsteidzīgas rīcības no Alīnas puses, bet viņai izdevās izglābties no noturēšanas uz lāpstiņām. Cīņas Alīna uzvarēja, gūstot tīras uzvaras. Pretinieces, nokļūstot Alīnai aiz muguras, mēģināja, aptverot ap vidukli, Alīnu pārvelt sev pāri. Izdarīt ar Alīnu pārvēlienu nevienai neizdevās. Alīna zaudēja fiziski spēcīgākajai Nīderlandes cīkstonei, kas nobloķēja visus Alīnas manevrus. Alīna nevarēja atrast pareizo brīdi uzbrukuma un auguma starpības dēļ baidījās iet kājās no liela attāluma. Nākamo cīņu Alīna zaudēja ātrai un agresīvai cīkstonei, kura, cīņai sākoties, uzreiz sāka uzbrukt un ātri guva pirmos punktus. Tālākā cīņas gaitā pretiniece, izmantojot auguma garuma priekšrocības un Alīnas apmulsumu par straujo cīņu, guva punktus. Visīsākā cīņa Alīnai bija ar cīkstoni no Tunisijas. Pretiniece strauji uzbruka, un Alīna, lai izvairītos no izstumšanas no paklāja, pārmeta viņu sev pāri, gūstot četru punktus. Pēc metiena Alīna tvērienu neatlaida un noturēja pretinieci uz lāpstiņām. Cīņas Alīna uzvarēja, gūstot tīras uzvaras," atklāj A.Jencītis.



Veiksmīgi startēja Rolands Blūms, kurš arī izcīnīja 5.vietu. "Pirmā cīņa R.Blūmam sākās neveiksmīgi, kad zaudēja līdzvērtīgam pretiniekam tikai tāpēc, ka visu gribēja izdarīt ātri un bez viltības. Rolands bija vadībā un, gribot nostiprināt pārsvaru, vēlreiz mēģināja satvert pretinieka kājas. Pretinieks tam bija gatavs un tālāk jau Rolands nokļuva bīstamā situācijā no kā, pateicoties savai lokanībai, izdevās izkļūt. Turpinājumā atkal pieļāva kļūdas uz rezultātā zaudējums. Tālākās cīņās ar Krievijas un Francijas cīkstoņiem Rolands guva uzvaras. Rolandam saskaņā ar noteikumiem izveidojās nelabvēlīga situācija - viņš bija uzvarējis Francijas cīkstoni, kurš savukārt bija uzvarējis cīkstoni, kuram zaudēja Rolands. Tas Rolandam deva tikai 3.vietu apakšgrupā un iespēju cīnīties par 5-6. vietu turnīrā. Rolandam par attaisnojumu gan jāsaka, ka cīņas viņam sākās tikai vēlā pēcpusdienā un gaidīšana visas dienas garumā radīja nogurumu. Zaudējot pirmo cīņu, Rolands zaudēja arī savu pirmo vietu, ko viņš noteikti būtu izcīnījis."



Prieku sagādāja Alans Karuzins, kurš pirmajās cīņās guva uzvaras pār spēcīgiem un zināmiem pretiniekiem. "Alans zaudēja Krievijas un ASV cīkstoņiem, kuri cīņu uzsāka strauji bez liekas pretinieka izpētes un, nokļuvuši Alanam aiz muguras, vairākas reizes pārvēla sev pāri, tā gūstot uzvaru ar 10 punktu pārsvaru. Rezultātā A.Karuzinam - 14.vieta."

M.Jencītim pirmā cīņa bija ar cīkstoni no Somijas. "Cīņas sākumā pretinieks bija piesardzīgs un meklēja sev izdevīgu tvērienu, bet Miks droši devās uzbrukumā un mēģināja ieiet kājās. Pēc vairākiem mēģinājumiem Mikam tas izdevās, bet pretiniekam, izmantojot auguma un svara priekšrocības, izdevās izmukt. Cīņai atsākoties, Miks vēlreiz mēģināja ieiet pretiniekam kājās, bet pretinieks bija tam gatavs un satvēra Miku. Lai izvairītos no nokļūšanas bīstamā situācijā, Mikam bija jāatlaiž pretinieka kāja un jānokrīt uz vēdera. Pretinieks, nokļuvis aiz muguras, saņēma Miku aiz vidukļa, izdarīja vairākus pārvēlienus. Mikam neizdevās izkļūt no tvēriena, lai, pagriežoties pret pretinieku, pārtrauktu viņa uzbrukumu. Nākamā cīņa Mikam bija ar Krievijas cīkstoni. Abi cīkstoņi negribēja cīnīties satvērienā un, pienākot atbilstošā attālumā, ar strauju lēcienu uz priekšu gribēja satvert pretinieka kāju. Gan viens, gan otrs veiksmīgi izvairījās. Cīņa bija strauja gan ar ātriem uzbrukumiem, gan ar ātru atkāpšanos. Pretinieks tomēr bija veiklāks un viņam izdevās pirmajam gūt punktus. Tālāk Miks centās atgūt zaudēto, bet steigā pieļāva kļūdas, ko pieredzējušais pretinieks izmantoja savā labā. Mikam bija jāsamierinās ar zaudējumu. Šie cīkstoņi Mikam bija jāuzvar, bet satraukums, kas valdīja turnīra sākumā, traucēja jau pirmajā cīņā cīnīties ar pilnu atdevi. Rezultātā M.Jencītim - 16.vieta."

Ričardam Bubišam uztraukums pirms sacensībām un pretinieki no citām valstīm traucēja atraisīties cīņām. R.Bubišs cīņās neparādīja to cīņas tehniku, ko viņš spēj un izpilda treniņos. Arī S.Abakokam un M.Ādiņam turnīrs beidzās pēc divām zaudētām cīņām.

"Lai uzvarētu cīņā nepietiek tikai ar spēku, cīkstonim ir jāspēj domāt vairākas kustības uz priekšu. Mūsu cīkstoņiem vēl jāpamācās vairāk domāt par katras savas izpildītās kustības mērķi un rezultātu. Mūsu mazākajiem daudz jāstrādā pie fiziskās sagatavotības, bet lielākajiem - jāuzlabo cīņas tehnika. Ar katru gadu aug visu cīkstoņu cīņas tehnika un mums jāspēj augt tam līdzi, bet tas no audzēkņiem prasa regulāru darbu treniņos un precīzu uzdoto uzdevumu izpildi," rezumē treneris A.Jencītis.

Sporta kluba “Gulbenes K.S.P.” cīkstoņi pateicas par palīdzību SIA “RCI Gulbene”, kas nodrošināja nokļūšanu sacensībās.