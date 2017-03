Brīvā cīņa: piedalās Latvijas meistarsacīkstēs

Sestdien, 25.martā, Bauskā notika Latvijas cīņas federācijas organizētās Latvijas meistarsacīkstes kadetiem, kur piedalījās 2000.-2001. dzimušie cīkstoņi, kā arī varēja piedalīties 2002.gadā dzimušie cīkstoņi ar vecāku atļaujām. Šajās sacensībās piedalījās arī sporta kluba “Gulbenes K.S.P.” trenera Ata Jencīša trenētie cīkstoņi Alīna Antipova (svara kategorijā līdz 65 kg), Miks Jencītis (svara kategorijā līdz 63kg) un Alans Karuzins (svara kategorijā līdz 46kg). Par to informē treneris Atis Jencitis.



"Pirmā cīņa Alīnai bija ar cīkstoni no Daugavpils, kura gribēja vadīt cīņas gaitu un nepārtraukti uzbruka. Alīna veiksmīgi atvairīja uzbrukumus. Novērtējusi pretinieces degsmi uzbrukt, nedomājot par sekām, Alīna satvēra pretinieci aiz rokām un pārmeta sev pāri, tā gūstot 4 punktus. Pretiniece tāpat turpināja uzbrukt, un Alīna viņu vēlreiz pārmeta sev pāri. Tikai šoreiz Alīna neatlaida tvērienu un noturēja pretinieci uz lāpstiņām. Nākamajā cīņā Alīna veiksmīgi iegāja pretiniecei kājās un nogāza uz paklāja, bet neizvēlējās pareizo cīņas paņēmienu un nevarēja pretinieci apgriezt uz muguras. Cīņai atsākoties, pretiniecei izdevās izsist Alīnu no līdzsvara un krītot satvert Alīnu tvērienā aiz galvas un noturēt uz lāpstiņām. Alīnai palika iespēja cīnīties par trešo vietu, ko viņa arī izmantoja un ieguva 3.vietu," stāsta treneris.

Mikam Jencītim pirmais pretī stājās cīkstonis no Bauskas, ar kuru viņš bija sastapies jau iepriekš. "Pretinieki zināja viens otra spējas un tāpēc cīņas sākumā bija piesardzīgi. Pretinieks izvēlējās uzbrukt pirmais un pirmais guva 2 punktus. Mikam bija jāpieliek pūles, lai neļautu sevi pagriezt uz lāpstiņām. Cīņai atsākoties, Miks pats devās uzbrukumā un veiksmīgi iegāja pretiniekam kājās un atguva zaudētos punktus. Cīņas turpinājumā Miks neļāva pretiniekam sagatavoties uzbrukumam, bet pats uzbruka un guva punktus. Otrā puslaika sākumā Mikam bija jānobloķē pretinieka uzbrukumi, kas Mikam arī izdevās. Tālāk viņam izdevās izmantot pretinieka kļūdu un gūt izšķirošos punktus. Arī nākamos pretiniekus Miks uzvarēja gan ar 10 punktu pārsvaru, gan noliekot uz lāpstiņām. Cīņā par iekļūšanu finālā stājās pieredzējis cīkstonis no Daugavpils. Pirmajā puslaikā pretiniekam izdevās izvairīties no Mika uzbrukumiem un gūt punktus, bet neizdevās gūt pārliecinošu uzvaru. Otrā puslaika sākumā pretiniekam izdevās ar strauju lēcienu satvert Mika kāju, bet trieciens bija tik spēcīgs, ka Miks guva traumu, kas Mikam neļāva pilnvērtīgi turpināt cīņu. Mikam palika iespēja vēl cīnīties par 3.vietu, bet traumas dēļ nācās zaudēt. Rezultātā M.Jencītim - 4.vieta," ar nožēlu atzīst A.Jencītis.



Alanam Karuzinam šī bija labvēlīga diena, jo pirmajās cīņās tika gūtas uzvaras, kas radīja viņam pārliecību un uzlaboja viņa garastāvokli. "Cīņās Alanam izdevās izpildīt dažādus paņēmienus un cīņās gūt 10 punktu pārsvaru. Finālcīņas sākumā A.Karuzinam izdevās atvairīt pretinieka uzbrukumus un gūt punktus, bet turpinājums var teikt bija dramatisks, jo pretiniekam izdevās satver Alanu ap vidukli izpildīt vairākus paņēmienus vienu pēc otra un gūt uzvaru. A.Karuzinam bija jāsamierinās 2.vietu," piebilst treneris.

Turnīrs parādīja, ka jaunie sportisti var cīnīties par godalgotām vietām, bet ir vēl jāpieliek pūles labāku rezultātu sasniegšanai. "Lai uzlabotu cīņas tehniku, mums ir jāmeklē iespēja piedalīties sporta nometnēs, kur trenējas arī citi cīkstoņi. Gulbenes cīkstoņi savās svara kategorijās ir uzreiz aiz lielo pilsētu cīkstoņiem, viņi tomēr ir pelnījuši atzinību," atzīst A.Jencītis.