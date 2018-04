Brīvā cīņa: startē starptautiskās sacensībās

Tallinā 31.martā un 1.aprīlī notika vērienīgākās sacensības grieķu-romiešu un brīvajā cīņā Baltijā. Šogad sacensībās piedalījās apmēram 2000 dažāda vecuma cīkstoņi, informē treneris Atis Jencītis.

Sacensības pārstāvēja sportisti no Somijas, Zviedrijas, Latvijas, Igaunijas, Krievijas, Lietuvas, Vācijas, Norvēģijas, Dānijas, Baltkrievijas, Francijas, ASV, Nīderlandes, Izraēlas, Grieķijas un citām valstīm. Cīņas vienlaikus notika uz 14 paklājiem. Dalībnieki no turnīra izstājās, tikai zaudējot divas cīņas. Dalībnieki bija sadalīti vecuma grupās ar divu gadu intervālu. Cīņas bija skaistas ar labu tehniku, parādīja cīkstoņu gan fizisko, gan garīgo izturību un, protams, arī gribasspēku.

Biedrību “Gulbene Wrestling” pārstāvēja pieci Ata Jencīša trenētie jaunie cīkstoņi – Raivita Timofejeva (svara kategorijā līdz 73kg), Daniels Sokoļņikovs (svara kategorijā līdz 29kg), Artis Jencītis (svara kategorijā līdz 32kg), Raitis Pušķis (svara kategorijā līdz 35kg) un Alans Karuzins (svara kategorijā līdz 60kg).

"Sacensību diena bija saspringta, jo cīņas notika ātri, un, lai nenokavētu savējo, bija jāseko līdzi cīņu sarakstiem ekrānā. Mūsu zēni startēja svara kategorijās, kur bija vislielākā konkurence - 30 – 35 dalībnieki. Šis turnīra katru gadu kļūst populārāks un spēcīgāki kļūst arī pretinieki. D.Sokoļņikovam un R.Pušķim izdevās gūt pa vienai uzvarai, bet nākamjās cīņās, sastopoties ar Krievijas cīkstoņiem, nācās piekāpties. A.Jencītis pirmajā cīņā ar Somijas cīkstoni tikai aizsargājās, nevis pats aktīvi uzbruka, rezultātā - zaudējums. Lai gan, izmantojot pretinieka kļūdas, bija iespēja uzvarēt. Nākamajā cīņā A.Jencītis zaudēja cīkstonim no Nīderlandes. Mūsu mazie cīkstoņi zaudēja turnīra uzvarētājiem. Alanam Karuzinam šīs bija neveiksmīgas sacensības. Alans cīņās veiksmīgi aizsargājās, bet pats neuzbruka un, zaudējot iniciatīvu, zaudēja arī punktus. Alans zaudēja līdzvērtīgiem, pat mazliet vājākiem pretiniekiem, jo tie bija vairāk motivēti cīnīties. Vislabāk veicās Raivitai Timofejevai, kura savās pirmajās starptautiskajās sacensībās izcīnīja 5.vietu. Raivitas pretinieces bija pieredzējušas Krievijas un Baltkrievijas cīkstones, kam izdevās izvairīties no Raivitas uzbrukumiem. Raivita mēģināja izpildīt treniņos apgūtos paņēmienu virknējumus, bet uztraukumā visu darīja gan par strauju, gan par lēnu, un pieļautās kļūdas netika piedotas. R.Timofejeva zaudēja turnīra uzvarētājām. Cīņā par vietu uz pjedestāla R.Timofejevai izdevās pārmest pretinieci pār muguru un, neatlaižot tvērienu, noturēt uz lāpstiņām. Ar katru gadu aug turnīra dalībnieku cīņas tehnika un mums būtu jāspēj augt tam līdzi. Pavērojot citu valstu cīkstoņus, varēja redzēt, ka viņi ar cīņas sportu nodarbojas no sirds un tam ir atdevuši visu," stāsta treneris.

Biedrības “Gulbene wrestling” cīkstoņi pateicas par palīdzību SIA “RCI Gulbene”.