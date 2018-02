Drošāka interneta diena: notiek forums 9.-12. klašu skolēniem

Šodien, 6. februārī, jau piecpadsmito gadu pēc kārtas tiks atzīmēta Drošāka interneta diena, dažādi pasākumi tiks organizēti 130 valstīs visā pasaulē. Latvijā centrālais notikums šogad ir Drošāka interneta centra Drossinternets.lv organizētais forums 9.-12. klašu skolēniem "Es esmu internetā! Es piedalos!", kas norisināsies Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Tiešraidei varēs sekot līdzi drossinternets.lv mājas lapā.

Drošāka interneta dienas sauklis šogad ir “Drošāks internets sākas ar tevi!” – aicinājums sabiedrībai pievērst pastiprinātu uzmanību drošībai globālajā tīmeklī un tam, kāds ir ikviena lietotāja ieguldījums, veidojot labāku interneta vidi.

Foruma dienaskārtībā ir diskusijas par jauniešu spēju kritiski izvērtēt informāciju, piedaloties internetā notiekošajās aktivitātēs, radot interneta saturu un daloties ar to, no pasīva satura vērotāja kļūstot par aktīvu līdzdalībnieku internetā notiekošajos sociālajos procesos. Forumā uzstāsies pieredzējuši eksperti no Drossinternets.lv, portāla Delfi.lv, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Kultūras ministrijas un Latvijas jauno tehnoloģiju uzņēmumu koprades telpas "Techhub Riga". Foruma programma ir pieejama: http://ej.uz/DID2018programma .

Tiem Latvijas reģionos dzīvojošajiem jauniešiem, kuri nevarēs apmeklēt forumu klātienē, tiks nodrošināta iespēja 6. februārī pieslēgties tiešraidei mājaslapā www.drossinternets.lv no plkst. 11.00-13.00, lai varētu sekot līdzi pasākuma norisei attālināti – gan noklausīties ekspertu prezentācijas, gan kopā ar klases biedriem diskutēt par iegūtajām atziņām.

Lai vairotu jauniešu vēlmi mācīties atšķirt patiesu informāciju no meliem un uzturēt sacensību garu, Drošāka interneta centrs organizē konkursu "Foto detektīvs" ar uzdevumiem skolēniem dažādās vecuma grupās. Tie ir izmantojami skolās un bibliotēkās Drošāka interneta dienas pasākumos. Konkursā līdz 28.februārim aicināti piedalīties visu vecuma grupu skolēni. Vairāk informācija par konkursu drossinternets.lv mājas lapā.