Pirms nedēļas, 19.janvārī, Igaunijā, Pērnavas līcī, notika nelaime - pieci zemledus makšķernieki ielūza jūrā ar visu sniega motociklu un ragavām. Izglābties viņiem palīdzēja citi makšķernieki.

Par to, atsaucoties uz Igaunijas sociālajos medijos rakstīto, informē makšķernieku iecienītais portāls “www.copeslietas.lv”. Taču Gulbenē par šo notikumu informācija jau bija izplatījusies no mutes mutē, jo cilvēku glābšanā bija iesaistījies gulbenietis, kurš tieši todien bija devies baudīt ziemas copi Pērnavā un atradās tuvu negadījuma vietai. Viņš bija tas, kurš sasauca palīgā arī citus vīrus, kuri makšķerēja tuvumā. Kopīgiem spēkiem cilvēki no ūdens tika izvilkti.

Igauņu portāls “Delfi.ee” par to rakstījis tā: 19.janvārī pulksten 15.10 tika saņemts ārkārtas izsaukums sakarā ar to, ka aptuveni trīs kilometru attālumā no krasta ledū ielūzušajiem pieciem cilvēkiem ir vajadzīga palīdzība. Pulksten 15.47 policija palīdzēja cilvēkiem nokļūt līdz krastam, kur viņi saņēma medicīnisko aprūpi. Trīs vīri tika nogādāti slimnīcā.” Starp cietušajiem bijis arī kāds septiņdesmit gadus vecs vīrs, kuru gulbenietis pēc izvilkšanas no ūdens savās ragavās vilcis uz krastu.

“Dzirkstelei” viņš par šo notikumu teica: “Komentāru nebūs.” Un tomēr pēc tam piebilda: “Visiem ir jābūt gataviem vienmēr palīdzēt citiem cilvēkiem. Tas ir tikai normāli.” Savu vārdu makšķerniekiem palīdzējušais gulbenietis publiski nosaukt nevēlas.