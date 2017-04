Galda teniss: beidzies turnīrs “Staru kauss 2017”

Staros 2. aprīlī tika aizvadīta galda tenisa sacensību “Staru kauss 2017” pēdējā un reizē arī izšķirošā 4 kārta. Saskaņā ar sacensību nolikuma noteikumiem, vienādu punktu gadījumā, galīgajā vietu sadalē izšķirošā nozīme bija tieši šai pēdējai sacensību kārtai. Šis noteikums padarīja šīs sacensības ļoti aizraujošas, un iepriekš prognozēt vietu sadali nebija iespējams. Daudziem sportistiem iegūto punktu skaits pirms pēdējās kārtas bija līdzīgs, tādēļ šoreiz katram sportistam bija jāparāda pati labākā galda tenisa spēles tehnika un fiziskā izturība. Netrūka arī dramatisku brīžu, kad kopvērtējumā iegūto vietu izšķīra tikai viena uzvarēta vai zaudēta spēle. Bija situācija, kad augsta ranga spēlētājs neizturēja sacensību spriedzi un rezultātā no plānotās godalgotās vietas bija jānoslīd pat aiz labāko sešinieka. Šoreiz netrūka ne emociju, ne pārdzīvojumu, ne uzvaras prieku.

Kopā visa turnīra garumā dalību ņēma vairāk nekā 40 sportisti. No tiem 15 tenisisti bija no Gulbenes novada. Pārējie pārstāvēja Rēzekni, Alūksni, Balvus, Madonu, Valmieru, Smilteni, Cēsis. Iepriecināja Gulbenes tenisistu starts šajā turnīrā. Gan “A” grupā, gan “B” grupā kopvērtējumā labāko sešiniekā bija trīs sportisti no Gulbenes. Tas ir ļoti labs sasniegums. Šīs sacensības vēroja un apbalvošanā piedalījās īpašs viesis, galda tenisa “krustēvs” Jāzeps Odumiņš. Pēc spēlēm viņš atzina, ka sportistu meistarība ir augusi un priecē tas, ka šajā turnīrā ir parādījušies jauni sportisti, kas iepriekš te nav spēlējuši. Tas rada drošības sajūtu, ka galda teniss Gulbenē turpināsies. Tāpat viņš teica atzinīgus pateicības vārdus turnīra organizatoriem un novēlēja viņiem izturību un degsmi galda tenisa popularizēšanā. Savukārt organizatori ar “Staru kausa 2017” piemiņas balvu, bet visi sportisti ar skaļiem un ilgstošiem aplausiem pateicās Jāzepam Odumiņam par viņa devumu Gulbenes galda tenisam.

4 kārtas sacensībās “A grupā” labākie bija Aigars Žvīgurs (Gulbene), Dainis Neilands (Gulbene), Guntis Lezdiņš (Valmiera), Aivars Dulbergs (Alūksne), Agris Koris (Gulbene), Ilmārs Kauliņš (Smiltene).

“B grupā” labākie bija Bernards Garais (Gulbene), Ziedonis Začests (Gulbene), Māris Kleinbergs (Madona), Igors Tupiņš (Madona), Ainārs Mednis (Gulbene), Edvīns Žugs (Valmiera).

Šoreiz “Staru kauss 2017” apbalvošana bija īpaši patīkama, jo balvas saņēma pilnīgi visi sportisti, gan tie kas izturēja četru posmu maratonu un guva kopvērtējumam nepieciešamos ieskaites punktus, gan tie kas piedalījās tikai šajā pēdējā kārtā. Rezultātā vēlos nosaukt visus tos galda tenisistus, kas turnīrā “Staru kauss 2017” saņēma nepieciešamos ieskaites punktus un izcīnīja godalgotās vietas.

“A” grupa. 1 vieta, Guntis Lezdiņš (Valmiera). 2.vieta, Aigars Žvīgurs (Gulbene). 3.vieta, Aivars Dulbergs (Alūksne). 4.vieta, Dainis Neilands (Gulbene). 5.vieta, Agris Koris (Gulbene). 6.vieta, Ilmārs Kauliņš (Smiltene). 7.vieta, Guntis Dulbergs (Balvi). 8.vieta, Jānis Gibala (Gulbene). 9.vieta, Andrejs Rešetņikovs (Rēzekne). 10.vieta, Uldis Miglinieks (Madona).

“B” grupa. 1.vieta, Bernards Garais (Gulbene). 2.vieta, Ziedonis Začests (Gulbene). 3.vieta, Igors Tupiņš (Madona). 4.vieta, Edvīns Žugs (Valmiera). 5.vieta, Māris Kleinbergs (Madona). 6.vieta, Ainārs Mednis (Gulbene). 7.vieta, Rainers Ramanis (Madona). 8.vieta, Vita Kore (Gulbene). 9.vieta, Jānis Pērkons (Gulbene).

Jau pirms sacensību sākuma turnīra organizatori iepazīstināja visus sportistus ar nākamā turnīra “Staru kauss 2018” provizorisko nolikumu. Viens ir skaidrs, galda teniss Staros turpināsies. Jaunais turnīrs norisināsies 6 kārtās un sāksies jau šā gada oktobrī, bet beigsies nākamā gada aprīlī. Tradicionāli tas norisināsies katra mēneša pirmajā svētdienā. Organizatori cer, ka “Staru kauss 2018” būs tikpat aizraujošs un interesants, kā tikko pabeigtais.

Nākamajā galda tenisa apskatā būs ziņas par Gulbenes komandas izšķirošajiem startiem Latvijas galda tenisa čempionātā komandām un jaunumi par mūsu sportistu startiem citos turnīros.

Joprojām Staros trenēties galda tenisā un savā starpā sacensties ir iespējams divas reizes nedēļā: pirmdienās notiek treniņi, trešdienās - sacensības. Nodarbības un sacensības sākas pulksten 18.00. Tiek gaidīts ikviens, kam ir iemaņas galda tenisa spēlē.