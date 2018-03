Galda teniss: cīnīsies par medaļām

Gulbenes galda tenisa komandai 18.martā bija veiksmīgs starts Latvijas čempionātā komandām, piedaloties 3.kārtas sacensībās Alojā.

Komandas organizators Agris Koris par to “Dzirkstelei” stāsta: “Šoreiz mūsu komandai sacensību sākums bija pavisam nervozs un pārdzīvojumiem bagāts. Divi mūsu vadošie sportisti nevarēja piedalīties pirmajā spēlē pret komandu no Rīgas - “GTK Namejs MZL”. Viens no sportistiem neplānoti aizkavējās uz Eiropas Savienības robežas tās šķērsošanas laikā, bet otrs sportists tieši tajā brīdī gaidīja ģimenes pieaugumu.”



Pirmā gulbeniešu spēle tika aizvadīta ar otro sastāvu. “Iespējams, ka tas arī pārsteidza pretiniekus, kuri pietiekami nopietni nenoskaņojās šai spēlei un jau pirms tās sāka svinēt vieglu uzvaru. Šoreiz tas viņiem dārgi maksāja, jo Gulbenes komanda svinēja samērā pārliecinošu uzvaru ar rezultātu 4:1. Šīs spēles varonis, protams, bija Jānis Gibala, kurš izcīnīja savu pēdējā laika spožāko uzvaru pret daudzas reizes titulētāko pretinieku. Līdz pat šīs sacensību dienas beigām šis pretinieks nekādi nevarēja pārdzīvot savu zaudējumu Jānim,” saka A.Koris.



Pirms otrās spēles gulbeniešu komandas pamatsastāvā atgriezās viens no pamatspēlētājiem un kopējais noskaņojums būtiski uzlabojās. Diemžēl otrajā spēlē pret otru Rīgas komandu - “GTK Namejs Autokada” - tika piedzīvots neplānots un sāpīgs zaudējums ar rezultātu 2:4. Diezgan pārliecinoši tika aizvadīta trešā spēle pret komandu “Tukuma GTK 3” - gūta uzvara ar rezultātu 4:1. Pēdējā spēle bija ar komandu “Preiļi 2”, pret kuru 1.kārtā tika piedzīvots vienīgais zaudējums šo sacensību pirmajā riņķī.



“Šī mača sākums mūsu puišiem bija ļoti neveiksmīgs, un nokļuvām zaudētājos ar 0:2. Tas tomēr nesalauza mūsējo cīņas sparu, un sekoja trīs skaistas uzvaras un viens ļoti sāpīgs zaudējums. Rezultāts kļuva 3:3, un stiprāko vajadzēja noskaidrot pēdējā (septītajā) spēlē. Šoreiz mūsējie parādīja raksturu un uzvarēja šo pēdējo spēli, un galarezultāts bija 4:3 Gulbenes komandas labā. Revanšs pret Preiļu komandu izdevās. Pēc šīs sacensību kārtas Gulbenes komanda turnīra tabulā ieņem 1.vietu,” lepojas A.Koris.



Tikpat punktu un 2.vieta ir kaimiņu komandai no Alūksnes. Situācija turnīra tabulā pirms pēdējā sabraukuma ir tāda, ka Gulbenes komanda jau ir iekļuvusi to labāko četru komandu sastāvā, kuras cīnīsies savā starpā, lai noteiktu galīgo vietu sadalījumu. Pēdējais sabraukums būs 13.maijā Rīgā.

Savukārt 25.februārī Gulbenes novada galda tenisisti piedalījās Praulienas atklātā čempionāta 4.kārtas sacensībās. Konkurence šoreiz bija krietni sīvāka nekā citas reizes, bet rezultāti tādēļ neizpalika. Par kārtējo pārsteigumu šoreiz parūpējās Vita Kore, kura, startējot ļoti sīvā vīru konkurencē, izcīnīja augsto 16.vietu. Apskaužamu stabilitāti parādīja Aigars Žvīgurs, izcīnot 3.vietu. Sacensībās vēl startēja A.Koris (6.vieta), J.Gibala (13.vieta), Andris Gargurnis (17.vieta), Ainārs Mednis (19.vieta), Aivars Mednis (21.vieta). Junioru konkurencē Andris Gargurnis juniors ieņēma 3.vietu.

4.martā Staros notika “Staru kausa 2018” 5.kārtas sacensības. Gulbenes Novada sportistiem - teicams sniegums. Pirmajā grupā labāko astoņu sportistu skaitā - četri vietējie tenisisti. Pirmajā grupā labākie astoņi sportisti sarindojās šādā secībā: Guntis Lezdiņš (Valmiera), A.Žvīgurs (Gulbene), Aivars Dulbergs (Alūksne), Guntis Dulbergs (Balvi), Andris Neilands (Gulbene), A.Koris (Gulbene), Dainis Neilands (Gulbene), Andrejs Rešetņikovs (Rēzekne). Otrajā grupā labākie seši sportisti: Aleksejevs Andrejs (Balvi), Igors Tupiņš (Madona), Ziedonis Začests (Gulbene), Bernards Garais (Gulbene), Edvīns Žugs (Valmiera), Jurijs Kablukovs (Gulbene). Pavisam 5.kārtas sacensībās startēja rekordliels dalībnieku skaits - 31 sportists.



“Šo sacensību pēdējā un izšķirošā 6.kārta notiks Staros 1.aprīlī. Lieldienu noskaņās ar kausiem un piemiņas balvām tiks apbalvoti labākie galda tenisisti abās dalībnieku grupās. Šobrīd droši ir zināms tikai viens sacensību favorīts vienā no grupām. Kurš ieņems pārējās godalgotās vietas, to izšķirs tikai pēdējās kārtas sacensības. Spriedze būs liela, un tādu finālu Staru sporta zāle līdz šim vēl nebūs pieredzējusi,” saka A.Koris.