Galda teniss: gulbeniešiem - izcils sezonas noslēgums

Maijs galda tenisistiem tradicionāli ir laiks, kad notiek sezonas lielo turnīru izšķirošās sacensības. 13. maijā Rīgā notika Latvijas komandu čempionāta noslēdzošā 4.kārta, kurā tika sadalīti visi medaļu komplekti. “Pirms šīm sacensībām noslēdzās vēl divi turnīri, kurus vēlos pieminēt,” stāsta sacensību organizators Agris Koris.

Staros notika Draudzības kausa izcīņa komandām. Sacensībās piedalījās 3 komandas no Rēzeknes, Alūksnes un Gulbenes. Komandu sastāvi bija gandrīz tie paši, kas piedalās Latvijas komandu čempionātā. Visspēcīgākais sastāvs bija Rēzeknes komandai: Deniss Vasiļjevs (42.vieta Latvijas reitingā), Andrejs Rešetņikovs (101.vieta) un Stanislavs Iļjins (299.vieta). Alūksnes komandā startēja Aivars Dulbergs (130.vieta), Guntis Dulbergs (262.vieta) un Inguss Meisters (550.vieta). Gulbenes komandā startēja Aigars Žvīgurs (161.vieta), Andris Neilands (180.vieta) un Agris Koris (276.vieta).



“Sacensības negaidīti izvērtās ļoti sīvas. Bez neviena zaudējuma nospēlēja vienīgi 15 gadus jaunais talants Deniss Vasiļjevs, kas vēlreiz apliecināja viņa augsto meistarību. Pirms pēdējās kārtas pirmā bija Rēzeknes komanda, tad Alūksnes un Gulbenes komandas. Izšķirošā kārta ieviesa ļoti negaidītas korekcijas, un rezultātā Gulbenes komandai kopā - 10 uzvaras un 1.vieta, Rēzeknes komandai - 9 uzvaras un 2.vieta, bet Alūksnes komandai - 8 uzvaras un 3.vieta,” stāsta A.Koris.



Praulienā finišēja sešu kārtu turnīrs, kurā visas sezonas garumā aktīvi piedalījās arī galda tenisisti no Gulbenes. Kopvērtējumā šajā turnīrā Aigars Žvīgurs ierindojās 2. vietā, Agris Koris – 4.vieta, Jānis Gibala – 8.vieta, Vita Kore – 12.vieta. Vita no šī turnīra organizatoriem saņēma īpašu balvu par to, ka visa turnīra garumā ļoti veiksmīgi startēja vīru ieskaitē un izrādīja viņiem pārsteidzoši labu konkurenci. Junioru ieskaitē Andrim Gargurnim (junioram) – 2.vieta. Sezonas laikā piedalījās šajā turnīrā piedalījās vairāk gulbeniešu, taču šo sacensību nolikums noteica, ka kopvērtējumā tiek iekļauti tikai tie sportisti, kas ir piedalījušies vismaz 3 kārtās un obligāti 4 kārtā.

Mēneša galvenais notikumus - Latvijas komandu čempionāts galda tenisā. Vispirms katrai komandai atlika aizvadīt divas spēļu kārtas no divu apļu turnīra, lai uzzinātu galīgo vietu sadalījumu savā līgā. Pēc tam četras labākās komandas izspēlēja “play off”, un tas arī noteica visu galīgo vietu sadalījumu. Pirmajā kārtā negaidīti pārliecinoši tika uzvarēta Alūksnes komanda ar rezultātu 4:0. Šī uzvara jau nodrošināja Gulbenes komandai pirmo vietu līgas kopvērtējumā. Otrajā kārtā Gulbenes komanda tikās ar Tukuma GTK 2, kura uz to brīdi atradās 3.vietā. Lai arī šis rezultāts vietu sadalījumu vairs neietekmēja, spēle izvērtās ļoti sīva un noslēdzās ar rezultātu 4:3 Tukuma komandas labā. “Play off” izspēļu 1.kārtā Gulbenes komanda tikās ar Rīgas komandu GTK “Namejs-Autokada”. Neskatoties uz to, ka pretinieku komandā ir spēlētājs, kurš ir krietni augstāk reitingā kā mūsu labākais spēlētājs Aigars Žvīgurs, izcīnīta uzvara ar rezultātu 4:1. Tas nozīmē, ka pēdējā kārtā - cīņa jau par zelta medaļām. Šī izšķirošā cīņa bija jāaizvada ar Tukuma GTK 2 komandu, pret kuru bija piedzīvots zaudējums.



“Pirmajā spēlē mūsējos pārstāvēja Mārtiņš Ribakovs un piedzīvo zaudējumu. Otrā spēlē zaudējumu piedzīvoja A.Neilands. Trešajā spēlē A.Žvīgurs izcīna uzvaru un saglabājām cerību uz panākumu. Tad seko dubultspēle un piedzīvots ļoti sāpīgs zaudējums un kopējais rezultāts - 1:3 mums par sliktu. Pretiniekam atlikušajās 3 spēlēs atlika izcīnīt tikai vienu uzvaru, lai tiktu pie čempiona titula. Piektajā spēlē M.Ribakovs izcīnīja ļoti svarīgu uzvaru. Sestajā spēlē A.Žvīgurs cīnījās ar ļoti neērtu pretinieku un gūst ļoti grūtu, bet komandai svarīgu uzvaru. Rezultāts kopvērtējumā kļūst 3:3. Atliek pēdējā izšķirošā 7 spēle, kuru aizvada A.Neilands. Šo spēli varēja skatīties arī interneta tiešraidē. Sasprindzinājums un uztraukums bija tik liels, ka abi spēlētāji pieļāva kļūdas tādos izspēles momentos, kuros parasti tās netiek pieļautas. Rezultātā Andrim nervi izrādījās stiprāki un meistarība augstāka. Vēsturiska uzvara! Gulbenes galda tenisa komanda tagad ir Latvijas 1.Tautas līgas 2018. gada čempioni. No visas sirds apsveicu Gulbenes galda tenisa komandu, tās spēlētājus un galda tenisa atbalstītājus,” uzsver A.Koris.



Lielie turnīri ir beigušies, bet vasarā Staros katru trešdienas vakaru turpināsies galda tenisa turnīrs “Rekša balva 2018”, bet pirmdienās notiek treniņi. Nodarbību un sacensību sākums pulksten 18.00.