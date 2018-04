Galda teniss: noslēgusies “Staru kausa 2018” otrā sezona

Staros 1.aprīlī notika “Staru kausa 2018” noslēdzošā (sestā) kārta galda tenisā.



“Kā jau to iepriekš varēja paredzēt, tad galīgais vietu sadalījums kļuva skaidrs tikai pēc visu spēļu aizvadīšanas. Sacensības izvērtās ļoti spraigas, un galīgo vietu sadalījumu nevarēja paredzēt neviens gaišreģis. Noslēguma tabulā rezultāti bija tik blīvi, ka labākos sportistus vienu no otra šķīra tikai viens punkts. Tas, kurš pirms šīs beidzamās kārtas vēl samērā droši ierindojās labāko sešniekā un pretendēja uz kādu no kausiem, pēc šīs kārtas jau atradās ārpus godalgoto skaita. Te gan uzreiz jāsaka arī tas, ka bez piemiņas balvām šoreiz nepalika neviens sportists, kurš šīs Lieldienas izvēlējās pavadīt sporta zālē. Sacensību organizatori bija parūpējušies par to, lai visiem sportistiem par šīm sacensībām paliktu ļoti labas atmiņas,” “Dzirkstelei” saka sacensību organizators Agris Koris.



Kopā visā turnīrā piedalījās vairāk nekā 40 sportisti. No tiem 17 tenisisti bija no Gulbenes novada. Pārējie pārstāvēja Rēzekni, Alūksni, Api, Balvus, Madonu, Valmieru, Smilteni, Cēsis, Aloju. Iepriecināja Gulbenes tenisistu starts šajā turnīrā. A grupā labāko sešniekā kopvērtējumā ir 3 sportisti no Gulbenes, bet B grupā kopvērtējumā labāko sešniekā ir 4 sportisti no Gulbenes.

Pēc visu sešu kārtu rezultātu apkopošanas A grupā kausus saņēma: Guntis Lezdiņš (Valmiera) – 1., Aigars Žvīgurs (Gulbene) – 2., Aivars Dulbergs (Alūksne) – 3., Guntis Dulbergs (Balvi) – 4., Agris Koris (Gulbene) – 5., Dainis Neilands (Gulbene) – 6.vieta. Pārējie A grupas sportisti, kuri izturēja šo sacensību maratonu un saņēma ieskaites rezultātu: Andrejs Rešetņikovs (Rēzekne) – 7., Andris Neilands (Gulbene) – 8., Staņislavs Iļjins (Rēzekne) – 9., Vilnis Šteingolds (Valmiera) – 10., Jānis Gibala (Gulbene) – 11., Ingus Meisters (Ape) – 12., Uldis Miglinieks (Madona) – 13.vieta. B grupā kausus saņēma: Bernards Garais (Gulbene) – 1., Ziedonis Začests (Gulbene) – 2., Igors Tupiņš (Madona) – 3., Edvīns Žugs (Valmiera) – 4., Māris Brammanis (Cēsis) – 5., Andris Gargurnis (Gulbene) – 6.vieta. Pārējie B grupas sportisti, kuri izturēja šo sacensību maratonu un saņēma ieskaites rezultātu: Jurijs Kablukovs (Gulbene), Ainārs Mednis (Gulbene), Aivars Mednis (Gulbene), Vita Kore (Gulbene), Andris Gargurnis juniors (Gulbene).

“Jācer, ka šāgada rudenī startēs “Staru kausa 2019” jau trešā sezona. Jebkurā gadījumā sportisti bija apņēmības pilni un pauda gatavību piedalīties šajā turnīrā,” saka A.Koris.