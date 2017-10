Galda teniss: sākas “Staru kausa” otrā sezona

Staros 1.oktobrī sākās “Staru kausa 2018” galda tenisā otrā sezona. “Šo sacensību pirmā sezona parādīja, ka šis turnīrs ir ļoti interesants, negaidītiem rezultātiem bagāts un populārs apkārtējo novadu galda tenisistu lokā. Tāpēc šo sacensību jaunā sezona sastāvēs jau no sešām kārtām un turnīrs finišēs tikai nākamā gada aprīlī,” “Dzirksteli” informē sacensību organizators Agris Koris.

Ļoti spēcīgais dalībnieku sastāvs sacensību pirmajā kārtā parādīja, ka šogad sportisti uz šo turnīru ir likuši lielu uzsvaru. Tradicionāli mūsu novada sportisti vienmēr ir bijuši šo sacensību favorītu lomā. Diemžēl pirmajā kārtā veiksme nebija mūsu galda tenisistu sabiedrotā. Pirmajā grupā visiem par ļoti lielu pārsteigumu uzvarēja Ilmārs Kauliņš no Smiltenes. Tālākajās vietās: Guntis Lezdiņš (Valmiera), Aivars Dulbergs (Alūksne), Dainis Neilands (Gulbene), Andrejs Rešetņikovs (Rēzekne), Staņislavs Iļjins (Rēzekne). Mūsējie, kas palika aiz pirmā sešnieka: A.Koris - 8.vieta, Aigars Žvīgurs - 9.vieta, Andris Neilands – 11.vieta, Jānis Gibala - 17.vieta. OTeniss Staru kautrajā grupā pirmajā trijniekā visi mūsu novada sportisti: Jurijs Kablukovs, Bernards Garais, Ziedonis Začests.



Nākamā šo sacensību kārta notiks Staros 5.novembrī.



Gulbenes novada sportisti 24.septembrī ar ļoti labiem panākumiem piedalījās Alūksnes novada atklātajā čempionātā galda tenisā. Kopvērtējumā A.Korim - 2.vieta, A.Žvīguram - 6.vieta, J.Gibalam – 11.vieta.



“Jāatzīmē arī tas, ka visa gada garumā Staru sporta zālē regulāri katru trešdienu notiek sacensības galda tenisā. Šogad vien šajās sacensībās ir piedalījušies kopā jau 47 sportisti no dažādiem Latvijas novadiem. Tas ir ļoti liels dalībnieku skaits, un tas parāda tikai to, ka galda teniss pie mums ir ļoti populārs sporta veids. Saistībā ar šīm trešdienu sacensībām gribu izcelt vienu sportistu – D.Neilandu. Viņš ir vienīgais sportists no visiem, kas šogad ir apmeklējis simtprocentīgi visas trešdienu sacensības. Viņš ir arī tas sportists, kas visvairāk no visiem ir izcīnījis pirmās vietas - kopā astoņas reizes,” saka A.Koris.



Novada sportistu komanda šogad atkal startēs Latvijas komandu čempionātā galda tenisā, kas jau šī mēneša nogalē notiks Kuldīgā. Joprojām Staros galda tenisu ir iespējams spēlēt divas reizes nedēļā: pirmdienās notiek treniņi, trešdienās - sacensības. Nodarbību un sacensību sākums – pulksten 18.00.