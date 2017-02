Galda teniss: “Staru kauss 2017” uzņem apgriezienus

Svētdien, 5.februārī, Daukstu pagasta Staros tika aizvadīta galda tenisa sacensību “Staru kauss 2017” 2.kārta.



Šoreiz uz sacensībām ieradās dalībnieku rekordskaits - 29 sportisti. Piedalījās galda tenisisti no Gulbenes, Alūksnes, Rēzeknes, Madonas, Balviem, Smiltenes, Valmieras un Cēsīm.



“Tas kārtējo reizi apstiprināja to, ka galda teniss joprojām ir populārs un interesants sporta veids. Arī šoreiz sacensības izvērtās ļoti spraigas un pārsteigumiem bagātas. Par dalībnieku spēcīgo sastāvu liecināja kaut vai tas fakts, ka no 11 Gulbenes tenisistiem, kas piedalījās sacensībās, tikai 3 mūsu sportisti spēja ierindoties labāko desmitniekā. Sportisks pārsteigums šoreiz bija tas, ka pirmo vietu šo sacensību izteiktajam līderim Guntim Lezdiņam no Valmieras atņēma Aivars Dulbergs no Alūksnes,” “Dzirkstelei” saka sacensību organizators Agris Koris.

2.kārtas sacensībās “Meistaru” grupā labākie bija Aivars Dulbergs (Alūksne), Guntis Lezdiņš (Valmiera), A.Koris (Gulbene), Roberts Pavra (Rēzekne), Guntis Pauders (Alūksne) un Andrejs Rešetņikovs (Rēzekne). “Aktīvistu” grupā labākie bija Edvīns Žugs (Valmiera), Ziedonis Začests (Gulbene), Staņislavs Iļjins (Rēzekne), Igors Tupiņš (Madona), Māris Brammanis (Cēsis) un Māris Kleinbergs (Madona).



Nākamās, 3.kārtas, “Staru kausa 2017” izcīņa notiks 5.martā pulksten10.00.

“29. janvārī Madonas novadā iesākās Praulienas atklātais galda tenisa turnīrs. Tāpat kā Gulbenē tas notiks četrās kārtās. Šajā turnīrā aktīvu dalību ņems arī galda tenisisti no Gulbenes. Pirmajā kārtā no mūsu sportistiem ļoti labi startēja Aigars Žvīgurs, kurš izcīnīja 2.vietu. Labāko astotniekā iekļuva arī Dainis Neilands (7.vieta) un Jānis Gibala (8.vieta),” informē A.Koris.



Nākamās nedēļas nogalē Alojā notiks Latvijas komandu čempionāta galda tenisā 3.kārta. Daudziem par pārsteigumu pēc pirmajām divām kārtām Gulbenes komanda 3.līgā negaidīti ieņem ļoti augsto 3.vietu.



“Turēsim īkšķus par mūsu komandu un lai viņiem izdodas tikpat veiksmīgs starts atlikušajās divās kārtās,” saka A.Koris. Gulbenes komandā startē Aigars Žvīgurs, Andris Neilands, Mārtiņš Ribakovs un Ilmārs Kauliņš.

Joprojām Staros trenēties galda tenisā un savā starpā sacensties ir iespējams divas reizes nedēļā: pirmdienās notiek treniņi, trešdienās - sacensības. Nodarbības un sacensības sākas pulksten 18.00. Tiek gaidīts ikviens, kam ir iemaņas galda tenisa spēlē.