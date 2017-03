Galda teniss: viss izšķirsies pēdējās kārtās

Alojā notika Latvijas komandu čempionāta galda tenisā 3.kārta. Savas kārtējās spēles aizvadīja 3.līgā startējošā Gulbenes komanda.

“Sportiskā veiksme šoreiz nebija mūsu komandas sabiedrotā,” stāsta komandas pārstāvis Agris Koris. Pēc pirmās pārliecinošās uzvaras ar rezultātu 4:1 spēlē pret klubu “Namejs” sekoja divi ļoti sāpīgi zaudējumi gulbeniešu galvenajiem konkurentiem cīņā par godalgotajām vietām - Rēzeknes “Rebir sports” un ļoti spēcīgajam galda tenisa klubam “Hercogs/Nikers”. Par šo spēļu spraigumu liecina vien tas fakts, ka abām šīm komandām tika zaudēts ar vienādu rezultātu 3:4. Pret pēdējo no komandām gulbenieši bija vadībā pat ar rezultātu 3:0, taču šoreiz laikam pietrūka pieredzes, lai noslēgtu šo spēli ar sev labvēlīgu rezultātu,” secina A.Koris. Tomēr pēdējā spēlē ar rezultātu 4:3 sīvā cīņā tika uzvarēta “SSB Jūrmala” komanda.



Pēc 3. sacensību kārtas Gulbenes komanda pašlaik Latvijas komandu čempionātā atrodas 4.vietā un joprojām saglabā cerības uz kādu no godalgotajām vietām. Izšķirošās - 4. - kārtas sacensības notiks 15.aprīlī Rēzeknes novada Maltā. “Novēlēsim mūsu komandas sportistiem Aigaram Žvīguram, Andrim Neilandam, Mārtiņam Ribakovam un Ilmāram Kauliņam veiksmīgu startu!” saka A.Koris.

26.februārī tika aizvadīta Madonas novada Praulienas galda tenisa atklātā turnīra 2.kārta. Gulbenes novadu šoreiz pārstāvēja 8 sportisti. Mūsu sportistu panākumi bija ļoti izcili, jo no kopā pieaugušo grupā startējošajiem 28 dalībniekiem starp labākajiem 6 sportistiem bija 3 Gulbenes galda tenisisti. A.Žvīgurs - 2.vieta, A.Koris - 3.vieta, A.Neilands - 6.vieta, Dainis Neilands - 12.vieta, Bernards Garais - 13.vieta, Jānis Gibala - 15.vieta, Vita Kore – 20.vieta. Junioru sacensībās Ermīnam Neilandam - 7.vieta.

5.martā Staros tika aizvadīta galda tenisa sacensību “Staru kauss 2017” pirmspēdējā, 3., kārta. Arī šoreiz sportisti bija ieradušies arī no Alūksnes, Madonas, Balviem, Smiltenes, Valmieras un Cēsīm. “Šī bija pēdējā iespēja, lai uzlabotu savu kopvērtējuma pozīciju pirms pēdējās izšķirošās un noslēdzošās 4.kārtas. Neviens no sportistiem nenoslēdza šo kārtu bez zaudējuma rūgtuma. Par kopvērtējuma līderiem pēc pirmajām trīs kārtām šoreiz runāt būtu pāragri, jo pretendēt uz godalgotajām vietām abās grupās varēs tikai tie sportisti, kuri būs piedalījušies vismaz divās no pirmajām trīs kārtām, un obligāti jāpiedalās arī noslēdzošajā – 4. - kārtā. Sacensības pēdējā kārtā būs ļoti spraigas, jo pašreizējie rezultāti ir ļoti blīvi un neviens no sportistiem pašlaik vēl nav izteikts līderis,” saka sacensību organizators A.Koris.



3.kārtas sacensībās Staros A grupā labākie: Guntis Lezdiņš (Valmiera), A.Žvīgurs (Gulbene), D.Neilands (Gulbene), I.Kauliņš (Smiltene), Aivars Dulbergs (Alūksne), B.Garais (Gulbene); B grupā: J.Gibala (Gulbene), Valdis Prilužnijs (Alūksne), Raivo Niedrītis (Madona), Ziedonis Začests (Gulbene), Igors Tupiņš (Madona), Andrejs Aļeksejevs (Balvi). Noslēdzošā “Staru kausa 2017” 4.kārtas izcīņa notiks 2.aprīlī pulksten 10.00. “Joprojām Staros trenēties galda tenisā un savā starpā sacensties ir iespējams divas reizes nedēļā: pirmdienās notiek treniņi, trešdienās - sacensības. Sākums - pulksten 18.00. Tiek gaidīts ikviens, kam ir iemaņas galda tenisa spēlē,” informē A.Koris.