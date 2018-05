Ģimenes mērojas spēkiem septiņos sporta veidos

Pagājušajā sestdienā lieliskā gaisotnē jau septīto gadu pēc kārtas tika aizvadīti Gulbenes novada ģimeņu sporta svētki, kuros tika noskaidrotas sportiskākās ģimenes novadā.

Otro gadu pēc kārtas par Ģimeņu sporta svētku uzvarētājiem kļuva Mazmaču ģimene no Daukstu pagasta. Otrajā vietā - Griķu ģimene (Daukstes), bet trešo vietu izcīnīja Laizānu ģimene (Stāmeriena). Ceturto vietu ieguva Lazdiņu ģimene no Beļavas pagasta, piektie – Bērziņu ģimene (Lejasciems), bet sešnieku noslēdza Vīksniņu ģimene no Tirzas pagasta.

Šogad uz Ģimeņu sporta svētkiem bija pulcējušās trīspadsmit ģimenes no Gulbenes novada pagastiem un pilsētas: Lazdiņu, Mazmaču, Griķu, Cīruļu, Nakoskinu, Zariņu, Lukumitu, Bērziņu, Plato, Kostigovu, Tukišu, Laizānu un Vīksniņu ģimenes.

Tradicionāli ģimeņu komandas mērojās spēkiem septiņos sporta veidos.



Ģimeņu sporta svētku aktivitātē „Roku veiklības tests” uzdevumu visātrāk veica Bērziņu ģimene. Otro vietu izcīnīja Griķu ģimene, bet trešie – Mazmaču ģimene.

Labākie makšķernieki sevi varēja pierādīt aktivitātē „Zveja akvārijā”, kur, protams, priekšrocība bija tām pagastu ģimenēm, kurām tuvumā ir ūdenstilpnes. Ko arī pierādīja stāmerienieši – Laizānu ģimene. Otrajā pozīcijā Lazdiņu ģimene, bet trešie – Mazmaču ģimene.

„Pēdu pēdā” veiklākie izrādījās Griķu ģimene, otrie – Lukumitu ģimene no Jaungulbenes, bet trešie atkal Mazmaču ģimene.

Veicot “Šķēršļu joslu” ar skrejriteni, uzvaru svinēja Mazmaču ģimene, otrie – Griķu ģimene, bet trešie – Laizānu ģimene.

„Interaktīvajā stafetē”, kas risinājās uz piepūšamajām atrakcijām, labāko rezultātu atkārtoti

sasniedza Mazmači, otrie – Laizānu ģimene, bet trešie – Vīksniņu ģimene.





„Pīļu skrējienā” pārliecinoši uzvaras laurus plūca Lazdiņu ģimene, otrajā pozīcijā Lukumitu ģimene, bet tikai 3 sekundes desmitdaļas aiz viņiem trešajā vietā Plato ģimene no Litenes pagasta.



Jautrība augstu vilni sita ģimeņu – tūrisma stafetē jeb tā sauktajā “Neiespējamā misijā”. Par uzvarētājiem kļuva Bērziņu ģimene, otrajā vietā Griķu ģimene, bet trešajā pozīcijā Plato ģimene.

Paralēli sacensībām bērni varēja izpriecāties un sportiski izlustēties uz piepūšamajām atrakcijām, visiem apmeklētājiem bija iespēja apmeklēt “FOTO DETEKTĪVU” un uztura meistarklasi pateicoties projektam “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/004.