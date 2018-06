Gulbenē notiks ielu futbola un velo sacensības (NOLIKUMI)

8.jūnijā paredzētas ielu futbola sacensības un velo sacensības Jaunatnes parkā/ Gulbīšu parkā, informē "1st PLACE" pārstāvis Jānis Stībelis.

Velo sacensības „ Startējam vasaru 2018” 08.06.2018. NOLIKUMS

1. Mērķis un uzdevumi;

* Velo sacensības “Startējam vasaru 2018 ” (turpmāk tekstā – Sacensības) rīkošanas mērķis ir popularizēt velosportu, kā iedzīvotājiem pieejamu sporta veidu Gulbenes novadā.

* Popularizēt velosipēdu, kā videi un cilvēkam draudzīgu transportlīdzekli.

* Veicināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu iedzīvotāju vidū.

* Attīstīt un pilnveidot sadarbību velo sacensību jomā. Piesaistīt biedrībai “VeloRīts” jaunus klientus.

2. Laiks un vieta;

* Sacensības notiks 2018.gada 8. jūnijā Gulbīšu parkā/Jaunatnes parks no plkst.15:30.

3. Sacensību organizatori un vadība;

* Sacensības organizē “1st Place” sadarbībā ar "VeloRīts"

4. Dalībnieki un vecuma grupas;

* Dalībnieki tiks sadalīti divās vecuma grupās.

* 1.vecuma grupa būs no 6 - 12 gadi un 2.grupa 13 - 18 gadi.

5. Distance un uzdevumi;

* 7 dažādi pārbaudījumi, kuros tiks pārbaudītas braukšanas prasmes, ātrums, veiklība un

zināšanas.

6. Pieteikumi;

* Pieteikties var pa e-pastu 1stplacelatvia@gmail.com vai pa tālruni +371 26528863, +37126354557

7. Vērtēšana;

* Dalībnieki tiek vērtēti noteiktajās vecuma grupās. Grupas kopvērtējumu aprēķina, summējot uzdevumu rezultātus.

8. Apbalvošana;

* Tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji abās vecuma grupās . Kopvērtējuma uzvarētājus katrā grupā apbalvo ar medaļām un diplomiem.

9. Sacensību noteikumi;

* Aizsargķivere ir obligāta(ja nebūs, mēģinās nodrošināt). Piedaloties sacensībās bez ķiveres vai ar neaiztaisītu ķiveri, dalībnieks var tikt diskvalificēts.

* 6 - 12 gadu grupā vecāki drīkst pavadīt bērnu distancē.

* Dalībnieku rezultāti tiek fiksēti ar hronometru attiecīgajā posmā.

* Sods par finiša līnijas šķērsošanu pretējā virzienā: diskvalifikācija.

* Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiek diskvalificēts.

* Tiesnešiem kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kas nav minēti sacensību nolikumā.

* Par dalībnieku atbildību uzņemas vecāki vai pārstāvji, par savu veselības atbilstību sacensību distances veikšanai, un ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu, apliecina to piesakoties sacensībām.

* Organizatori un visi citi cilvēki, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā neatbild par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā.

* Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem trasē.

* Apstiprinot bērna vai audzēkņa dalību sacensībās vecāki vai pārstāvji, atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā.

* Piedaloties sacensībās, dalībnieks piekrīt viņa fotogrāfiju izmantošanai publicitātes materiālos un publicēšanai Facebook vai Instagram sociālajos tīklos un mājaslapā.

* Organizatori nav atbildīgi attiecībā pret dalībniekiem, ja dalībnieki nezina vai neievēro šo nolikumu.

10. Papildus serviss;

* Info telts.

* Sacensību dienā darbosies publiskā WC.

11.Informācija;



* Kontakti – e-pasts: 1stplacelatvia@gmail.com vai tālruņi nr.: +371 26528863, +371 26354557.

* Aktuālā informācija par sacensībām pieejama tīmekļa vietnē: https://www.facebook.com/1STPLACE1/





Street football sacensības „Startējam vasaru 2018” 08.06.2018. turnīra NOLIKUMS

1. Organizatori un vadība

Sacensības Street football rīko biedrība “1st Place”.

2. Mērķi

* Radīt jauniešiem iespēju sportiski aizvadīt brīvo laiku 2018.gada 8.jūnijā.

* Ievērojot godīgas cīņas un savstarpējas cieņas principus, noteikt uzvarētāju katrā spēlē un sacensībās kopumā.

* Ar ielu futbola spēļu palīdzību un citiem atraktīviem pasākumiem veicināt aktīvu, veselīgu dzīvesveidu, no alkohola un tabakas brīvu izklaidi.

* Jebkurš Latvijas vai citas valsts pilsonis, kurš atbalsta „Ielu Futbola” spēles principus, ir adekvāts cilvēks, aktīvs pasākumu dalībnieks un ievēro šī Nolikuma prasības.

3. Spēļu laukums

* Spēles notiek 20x14 m laukumos ar apmalēm.

4. Spēļu vieta un laiks

* „Startējam vasaru 2018” notiek Gulbenē, Gulbīšu parkā(Jaunatnes parks).8.jūnijā 2018.gads, plkst. 18:00 .

* Spēles normālais laiks apakšgrupās ir sešas minūtes bez laika apturēšanas (neefektīvais laiks). Atsevišķo turnīru izslēgšanas spēlēm un sacensību finālspēlēm organizatori var noteikt ilgāku spēles laiku.

5. Spēles pamatnoteikumi

* Spēles notiek, ievērojot FIFA spēles noteikumu pamatprincipus.

* Spēlēt aizliegts atvērtos apavos vai futbola apavos ar radzēm (bučos).

* Par nopietniem noteikumu pārkāpumiem tiek nozīmēts izgājiens 1:1. Pārējo pārkāpumu gadījumos bumba tiek atdota pretinieku komandai soda sitiena izspēlei.

* Spēlētājiem nedrīkst būt klāt priekšmeti, ieskaitot juvelierizstrādājumus, kuri var savainot sevi vai citus spēlētājus. Drošības nosacījumi attiecas arī uz spēlētāju ekipējumu.

* Spēle notiek bez vārtsarga, bet jebkurš no spēlētājiem var aizsargāt vārtus. Aizliegts spēlēt ar rokām. Katrai komandai spēles laikā laukumā ir trīs laukuma spēlētāji.

* Ja bumba no kāda spēlētāja ir atstājusi laukumu, pretiniekiem tā jāievada spēlē no vietas laukumā maksimāli tuvu vietai, kurā tā šķērsojusi apmali. Visās strīdīgajās situācijās bumba tiek izspēlēta laukuma malā pie centra līnijas, piedaloties pa vienam spēlētājam no katras komandas.

* Pēc vārtu zaudējuma vai pēc soda sitiena tukšos vārtos bumba tiek ievadīta spēlē no saviem vārtiem. Vispirms jāizdara piespēle un tikai pēc tam komandas biedrs drīkst izdarīt sitienu pa vārtiem.

* Laukums ir sadalīts divās daļās ar centra līniju, un vārtus atļauts gūt tikai no pretinieka laukuma puses.

* Ja spēlētāju ar bumbu provocēja vai spieda pie laukuma apmales pretējās komandas spēlētājs, tad tiek fiksēts pārkāpums, un bumba paliek pie spēlētāja, pret kuru pārkāpa noteikumu.

* Izspēlējot bumbu pēc pārkāpuma, jeb, tā saucamo, autu, pretējās komandas spēlētājām jāatrodas vismaz 3 metru attālumā no bumbas.

6. Izspēles kārtība

* Komandas tiek ielozētas apakšgrupās, kuru ietvaros notiek viena apļa turnīrs. Ņemot vērā komandu skaitu, organizatori nosaka izslēgšanas spēļu kārtību.

* Apakšgrupu spēlēs par uzvaru tiek piešķirti trīs punkti, par neizšķirtu – viens punkts, par zaudējumu un neierašanos uz spēli – nulle punktu un tehniskais zaudējums (0:5).

* Ja apakšgrupā divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, augstāku vietu ieņēmušo komandu nosaka:

- savstarpējo spēļu rezultātiem;

- pēc labākās vārtu starpības savstarpējās spēlēs;

- pēc lielākā gūto vārtu skaita savstarpējās spēlēs;

- pēc labākās vārtu starpības visās spēlēs;

* Ja visi šie rādītāji ir identiski, augstāku vietu ieņēmušo komandu nosaka trīs soda sitienu tukšos vārtos sērijā.

* Ja komandai ir viens vai vairāki tehniskie zaudējumi, tā automātiski ieņem maksimāli zemāko vietu, un tās rezultāti netiek ņemti vērā pārējo komandu vietu noteikšanā.

* Katrai komandai ir garantēta iespēja aizvadīt vismaz četras spēles. Pretinieku ierašanos organizatori negarantē.



7. Dalības maksa

* Turnīra dienā 1,00 eiro no spēlētāja.

8. Komandu pieteikšana

* Komandu pieteikšana notiek, aizpildot pieteikuma lapu. Tajā nepieciešams norādīt komandas nosaukumu, pārstāvja kontakttālruni un e-pastu, kā arī vismaz trīs spēlētāju vārdus un uzvārdus, un to kontaktus. Uz šīs veidlapas pamata tiek veikta komandas reģistrācija.

* Piedaloties sacensībās, dalībnieks piekrīt viņa fotogrāfiju izmantošanai publicitātes materiālos un publicēšanai Facebook vai Instagram sociālajos tīklos un mājaslapā.

9. Pārkāpumu sodīšana

* Organizatori patur tiesības par pārkāpumiem, kuri ir pretrunā sacensību nolikumam vai arī traucē izmantot tiesības uz sportisku atpūtu citiem turnīra dalībniekiem, anulēt spēlētāju dalību un liegt pieeju sacensību norises vietai.

* Informāciju un pieteikšanos var veikt Facebook lapā, pa e-pastu 1stplacelatvia@gmail.com vai tālruni nr. +371 26354557, +371 26528863