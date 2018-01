Jaunsargi sevi pierāda sacensībās

Sporta bāzē “Jankas” Pļaviņu novadā notika jaunā sacensību seriāla “Izjūti biatlona garšu” un “Jaunsardzes kausa biatlonā 2018” pirmais posms.

Jaunsargu instruktore Lāsma Gabulļina “Dzirkstelei” stāsta, ka jaunsargi no 10. līdz 14.janvārim bija nometnē Madonas pusē, jo gatavojas Baltijas karavīru spēlēm, kuras notiks no 23. līdz 27.janvārim Lietuvā, Viļņā. “Šajās dienās Pļaviņās notika sacensības, kuras iekļāvās mūsu sagatavošanās posmā, līdz ar to pieņēmām lēmumu startēt šajās sacensībās,” saka L.Gabulļina.

Pirmajā posmā piedalījās 14 jaunsargi no sporta kluba “Lejasciems” un Gulbenes slēpotāji. Šis seriāls notiks astoņos posmos astoņās dažādās Latvijas vietās visa gada garumā, kur ikvienam interesentam būs iespēja izmēģināt spēkus biatlona sacensībās.

Šoreiz sniega trūkuma dēļ slēpošana tika aizstāta ar skriešanu.

Sieviešu konkurencē C grupā jaunietēm Jaunsardzes grupā: 1.vietā - Elizabete Galvane, 2.vietā - Jolanta Pence, 3.vietā - Monta Zauriņa, 4.vietā - Ērika Jermacāne, 5.vietā - Gerda Asnāte Berkolde, 8.vietā - Kristīne Pence.

Vīriešu konkurencē C grupā jauniešiem Jaunsardzes grupā: 2.vietā - Ričards Didriksons, 3.vietā - Dāvis Ende, 4.vietā - Gustavs Galvans, 7.vietā - Niks Berģis, 8.vietā - Jānis Kubuliņš, 9.vietā - Artūrs Filips Igaviņš, 14.vietā - Oskars Jaunbērziņš. B grupā jauniešiem Jaunsardzes grupā 6.vietu izcīnīja Andris Gargurnis.