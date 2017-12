Latgales Nūjošanas festivāls Daugavpilī

Sestdien, 16. decembrī, Daugavpilī notiks Latgales Nūjošanas festivāls. Piedalīties festivālā tiek aicināts ikviens - gan jauns, gan vecs, gan ar pieredzi nūjošanā, gan bez! Pozitīvas emocijas iegūs visi pasākuma dalībnieki.

Nūjošana ir jau sen Latvijā iepazīts sporta veids. Oficiāli tā tika ievesta 2008. gada 11. janvārī brīdī, kad Latvijas Tautas Sporta asociācija (LTSA) parakstīja līgumu ar Starptautisko Nūjošanas federāciju (INWA), tādējādi, uzsākot intensīvu darbu pie nūjošanas instruktoru un gidu sagatavošanu, un aktīvu masu pasākumu rīkošanu visā Latvijā.

Latvijas Nūjošanas festivāls ir lieliska iespēja izmēģināt, kas tad ir nūjošana un kāpēc šī aktivitāte iegūst aizvien lielāku popularitāti pasaulē un Latvijā.

Š.g. 16. decembrī Daugavpilī notiks Latgales Nūjošanas festivāls:

Tikšanās vieta: Parādes ielā 1, Daugavpilī (Daugavpils Universitātes jaunais korpuss)

Reģistrācija no pl. 12:00 - 12:30 (uz pasākuma laiku nūjas būs iespējams saņemt bezmaksas)

Festivāla laikā būs pieejama plaša programma:

Nūjošanas tehnikas apmācība iesācējiem; Nūjotājiem ar pieredzi tiks piedāvāts nūjošanas distances - 5 vai 8 km; Ātrgaitas sacensības - 40 minūšu laikā nonūjotie kilometri.

Pasākuma laikā tiks piedāvāta iespēja saņemt informāciju par pareizu uzturu un fizisko aktivitāšu nozīmi, ka arī sasildīties ar tasi tējas un, iespējams, kaut ko laimēt no atbalstītāju balvu fonda.

Aicinām visus iedzīvotājus nebaidīties no laika apstākļiem, jo nūjot var un ir ieteicams visu gadu, jāatceras vien par laika apstākļiem atbilstošu apģērbu. Tā ārējam slānim jābūt no materiāla, kas pasargā no vēja un lietus, tam seko vidējais slānis, kas nodrošina siltumu un ventilāciju. Savukārt, iekšējam apģērba slānim jābūt no materiāla, kas labi izvada sviedrus un kontrolē gaisa cirkulāciju, lai āda saglabātos silta un sausa.

Dalība pasākumā ir bezmaksas!

Kontakti uzziņām: LTSA@riga.lv vai 25125280