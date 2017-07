Latvijas Jaunatnes olimpiāde: lepojas ar izcīnītajām medaļām

No 6.jūlija līdz 7.jūlijam Cēsīs notika Latvijas Jaunatnes olimpiādes ietvaros rīkotās brīvās cīņas sacensības, kur Gulbenes novadu šogad pārstāvēja jau četri Ata Jencīša trenētie cīkstoņi Alīna Antipova (svara kategorijā līdz 65 kg), Raivita Timofejeva (svara kategorijā līdz 70 kg), Alans Karuzins (svara kategorijā līdz 54 kg) un Miks Jencītis (svara kategorijā līdz 63 kg). Olimpiādē brīvās cīņas sacensībās varēja startēt 2000.-2002.gadam dzimušie. M.Jencītis Latvijas Jaunatnes olimpiādē piedalījās otro reizi, bet pārējiem šī bija pirmā Latvijas Jaunatnes olimpiāde.

Alīna Antipova jau pirmajā cīņā sastapās ar savu pastāvīgo pretiniecei no Rīgas un daudz bija atkarīgs no šīs cīņas rezultāta. Šoreiz Alīna izvēlējās cīņu vadīt piesardzīgi, lai neļautu pretiniecei izmantot pieļautās kļūdas. Cīņā pretinieces satvērienā mēģināja atrast iespēju uzbrukumam. Uzbrukumi neizdevās, jo pretinieces veiksmīgi aizsargājās. Puslaika beigās pretiniecei izdevās nokļūt Alīnai aiz muguras un gūt punktus, bet pēc pārtraukuma Alīnai izdevās atgūt zaudēto un vēlāk, noturot uz lāpstiņām, uzvarēt. Arī turpmākās cīņās Alīna bija piesardzīga, bet, sajūtot pareizo mirkli, izdarīja paņēmienus, un guva uzvaras. Finālcīņā Alīna tomēr zaudēja un rezultātā 2.vieta.

Alīna Antipova Gulbenes novadu Latvijas Jaunatnes olimpiādē pārstāvēja arī vieglatlētikas disciplīnās (lodes grūšana un zviedru stafete).

Raivita, kura trenēties cīņas sportā uzsāka tikai šogad, savās cīņās pārsteidza visus trenerus, kuri trenē meitenes un bija cerējuši uz vieglām uzvarām. Raivita pati aktīvi meklēja iespējas uzbrukumiem un cīnījās par katru punktu. Raivitas cīņas bija satraukuma pilnas, jo vienā brīdī viņa gūst punktus, bet nākošā jau zaudē punktus. Raivitai šoreiz vēl pietrūka pieredzes, jo zaudēja viņa tikai pieredzējušām cīkstonēm, jo viņām tikai pieredze ļāva atbrīvoties no Raivitas tvērieniem. Raivitai Timofejevai godam izcīnīta 3.vieta.

Alans Karuzins cīņās veiksmīgi nobloķēja pretinieku uzbrukumus, bet pats izvairījās uzbrukt. Kad pretinieki aizrautīgi uzbruka Alans izmantojot viņu kļūdas, nogāza pretiniekus uz paklāja un guva punktus. Pretiniekiem bija jāatgūst punkti un atkal pieļautas kļūdas un punktus gūst Alans. Cīņā par iekļūšanu finālā Alans zaudēja Daugavpils cīkstonim. Alanam, lai saņemtu medaļu bija vēl viena cīņa ar cīkstoni no Bauskas. Alanam, izmantojot iepriekšējo taktiku, izdevās notvert pretinieku uz pretpaņēmienu un noturēt uz lāpstiņām. Alanam Karuzinam 3.vieta.

Mikam Jencītim svara kategorijā bija vislielākā konkurence. Daudz bija atkarīgs no pirmās cīņas rezultāta, jo pretinieks bija pieredzējis un viņi savstarpēji nebija cīnījušies. Cīņas sākumā valdīja manāms satraukums, bet cīņas gaitā Miks nomierinājās un pārņēma iniciatīvu. Mikam izdevās satvert pretinieku aiz galvas un noturēt uz lāpstiņām. Turpinājumā Miks pieveica vienu cīkstoni no Rīgas, bet cīņā par iekļūšanu finālā zaudēja 1.vietas ieguvējam. Mikam vēl bija jācīnās par medaļu ar cīkstoni no Daugavpils, kuru viņš uzvarēja, noliekot uz lāpstiņām. Rezultātā Mikam Jencītim 3.vieta.

Visi Gulbenes cīkstoņi Latvijas Jaunatnes olimpiādē brīvajā cīņā ieguva medaļas un olimpiādes atklāšanas ceremonijā varēja lepoties ar izcīnītajām medaļām.

7.jūlija vakarā Latvijas Jaunatnes olimpiāde tika atklāta Cēsu pils parkā ar dalībnieku gājienu, olimpiskās lāpas iedegšanu un olimpiskā karoga uzvilkšanu, kā arī krāšņu šovu, ko noslēdza skaists svētku salūts.

Piedalīšanās olimpiādes atklāšanā jauniešiem deva pozitīvas emocijas, jo visapkārt bija sportot griboši, pozitīvi noskaņoti jaunieši.

Bērniem un jauniešiem ir jādod iespēja nodarboties ar sportu un, neskatoties uz sportisko rezultātu, viņi ir jāatbalsta. Mūsu cīkstoņiem bija iespēja piedalīties cīņas sporta nometnēs un tas deva rezultātus.

Man kā trenerim ir pagodinājums, ka citi treneri ir ievērojuši mūsu jauniešus, saprot, ka mēs strādājam no sirds un redz viņu spējas.