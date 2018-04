„Lieldienu volejbola nakts turnīra" ceļojošā kausa ieguvēji - komanda "Mizo iekšā!"

Gulbenes sporta centrā 29. martā no pulksten 19.00 līdz 3.00 norisinājās „Lieldienu volejbola nakts turnīrs” - 2 dāmas un 4 kungi. Turnīram pieteicās 11 komandas: 2 komandas no Alūksnes, Madonas novada, Rīgas, pārējās no Gulbenes novada. Kā gaidīts, turnīrs izvērtās interesants. Komandas tika sadalītas 4 apakšgrupās, kur tās izspēlēja savstarpējās spēles. Apakšgrupu pirmās vietas ieguvējas kvalificējās ¼ finālam, bet grupu 2. un 3. vietas ieguvējas izspēlēja krustus.

Pirmajā pusfināla spēlē tikās pagājušā gada 1. vietas ieguvēja “Ozolu zaķi” pret vienu no turnīra favorītu komandu no Madonas “Degumnieki”. Komandas spēli iesāka līdzīgi, bet, setam ritot, Degumnieki attaisnoja līderu statusu un seta galotnē uzvarēja pretiniekus ar 21:15. Otrais sets jau bija sīvāks un noslēdzās 21:18, un Degumnieki nodrošināja sev vietu finālā. Otrajā pusfinālā tikās Gulbenes komanda “VK Vizbule” un pagājušā gada 2. vietas ieguvēja “Mizo iekšā”. Spēle ritēja ļoti līdzīgi, komandas sīvi cīnījās visas spēles garumā. “Mizo iekšā” izdevās pāris labas epizodes, kas ļāva izvirzīties vadībā, sīvā cīņā ar rezultātu 2:0 (21:17; 21:19) uzvaru svinēja “Mizo iekšā”.

Par trešo vietu cīnījās “Ozolu zaķi” pret “VK Vizbule”. “Ozolu zaķi” nodemonstrēja labu spēli gan uzbrukumā, gan aizsardzībā, kas viņiem deva rezultātu 2:0 (21:14 un 21:16) un godalgoto trešo vietu. Komandā spēlēja: Alise Aigare, Ilze Rubule, Jānis Krūze, Kaspars Krieviņš, Jēkabs Zommers un Rihards Lazdiņš. “VK Vizbule” komandā spēlēja: Marika Vizule, Aiga Blumberga, Elvijs Stībelis, Jānis Kalējs, Roberts Platais, Andrejs Krikovs.

Spēle par pirmo vietu ritēja spraigi. “Degumnieki” turnīra gaitā visas komandas uzvarēja pārliecinoši un tāpat arī iesāka fināla spēli. Vairākas reizes mainoties spēles vadībai, pirmajā setā uzvaru izcīnīja komanda “Mizo iekšā” ar 21:20. Otrajā setā “Degumnieki” iesāka azartiskāk un nopietnāk. Komandas, apmainoties ar vairākām labām izspēlēm, otro setu noslēdza ar tādu pašu rezultātu 21:20 par labu “Mizo iekšā”. Ar 2:0 setos par šī gada čempioniem un ceļojošā kausa ieguvējiem kļuva komanda “Mizo iekšā”. Komandā spēlēja: Marta Nipāne, Diāna Petuhova, Jānis Dzenis, Gundars Tomašs, Miks Siņavskis, Jānis Pugovičs. Otro vietu ieguva komanda “Degumnieki”: Nauris Pulkstenis, Ervīns Spridzāns, Aleksandrs Šrubs, Kaspars Kaverskis, Līna Gailuma, Rita Rubule.

Paldies par piedalīšanos „IT Studenti”, „Dream Team”, „Turbo Gliemeži”, „Zeltiņi”, „RATATA”, „Lejasciems”, „ZUM ZUM” komandām.

Organizatori lielu paldies par atbalstu saka Gulbenes novada domei, Gulbenes sporta centram un sporta centra darbiniekiem, reklāmas darbnīca „SLB”.