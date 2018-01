Lūši nomedīti virs atļautā limita

Pēc Ziemeļaustrumu virsmežniecības inženiera medību jautājumos Laimoņa Kļaviņa rīcībā esošās informācijas lūšu un vilku medības mūsu virsmežniecības teritorijā turpinās, neņemot vērā lūšu limitu.

“Šobrīd nomedīti 18 lūši, kas ir par 3 lūšiem vairāk nekā sākuma limits. Taču ir dota atļauja pildīt Latvijas kopējo limitu, ko mēs arī tagad darām. Tā kā lūsi nomedīt bez sniega klātbūtnes var tikai veiksmes gadījumā, tad Latvijā mūsu teritorijā šīm medībām ir bijuši vislabvēlīgākie laikapstākļi. Pēdējie 5 lūši tika nomedīti 23. un 25.decembrī, jo mežā vēl bija sniegs. No visiem nomedītajiem lūšiem Gulbenes novadā ir iegūtas 7 trofejas, taču Latvijā kopumā lūšu nomedīts nemaz tik daudz nav. Kas attiecas uz vilkiem, tad mūsu virsmežniecības teritorijā nomedīti 17 pelēči. Pēdējais no tiem 30.decembrī Alūksnes novada Bejā. Gulbenes novadā ar vilkiem pagaidām neveicas, taču medības vēl turpinās. Jāteic, ka lielu daļu no vilkiem nomedīja jau septembrī uz piegaudošanu, taču arī tagad medības ir veiksmīgas. Tiesa, veiksme vairāk smaida Smiltenes un Alūksnes medniekiem,” saka L.Kļaviņš.