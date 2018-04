Meiteņu telpu futbols: starptautiskā turnīrā “Gulbenīte – 2018” piedalās piecas komandas

Gulbenes novada Stāķu SN aizvadīts pirmais starptautiskais meiteņu telpu futbola turnīrs G-13 grupā “Gulbenīte – 2018”, kuru organizēja biedrība FB Gulbene 2005. Piedalījās piecas komandas – FB Gulbene, Rēzeknes BJSS, FK Priekuļi, FC Lootos (Polva, Igaunija), SK Barca (Puhja, Igaunija). Kopā spēlēja 52 futbolistes.

Uzvarēja Rēzeknes BJSS komanda, sekoja abas Igaunijas komandas, Gulbene un Priekuļi.

Spēļu rezultāti: FB Gulbene – FK Priekuļi 1:0, SK Barca – Rēzeknes BJSS 1:1, FK Priekuļi – FC Lootos 0:3, FB Gulbene – SK Barca 1:2, FC Lootos – Rēzeknes BJSS 1:3, FK Priekuļi – SK Barca 0:0, Rēzekne BJSS – FB Gulbene 4:1, SK Barca – FC Lootos 0:2, Rēzeknes BJSS – FK Priekuļi 2:0, FB Gulbene – FC Lootos 0:3.

Gulbenietes pirmajā spēlē labi cīnījās ar FK Priekuļi vienaudzēm un uzvarēja ar 1:0. Vārtus guva K.K.Brence. Otrajā spēlē ar Igaunijas SK Barca nonācām vadībā ar 1:0 (atkal izcēlās K.K.Brence), bet viešņas panāca neizšķirtu un arī nonāca vadībā ar 2:1. Spēles izskaņā bija pāris izcilas izdevības panākt neizšķirtu, bet pievīla precizitāte. Trešajā spēlē pretī nāca Rēzeknes BJSS – šī gada Latvijas čempiones telpu futbolā U-13 grupā. Lai arī mūsējās cīnījās vareni, nācās piekāpties ar 1:4. Vārtus guva S.Krieva. Pēdējā spēlē ar vienu no vadošajām Igaunijas šī vecuma grupas komandām no Polvas bija nepieciešama tikai uzvara. Diemžēl nogurums un traumas to liedza un zaudējums ar 0:3.

FB Gulbene komandā spēlēja Simona Krieva, Krista Kristiāna Brence, Nikola Astra Mazjāne, Estere Tīna Sokirka, Everita Kupčus, Diāna Vīksniņa, Valērija Vīksniņa, Katrīna Kļaviņa, Ance Pozdņikova, Enija Keita Saleniece un Božena Preise. Komandas treneris Mareks Kozlovskis.

Labāko spēlētāju balvas saņēma : V.Višņakova, Ž.Kadirova, A.Ūzula (visas Rēzekne), L.Saarniit, L.M.Lepp (abas Lootos), K.Kalpus, S.L.Raipe (abas Barca), S.Krieva (Gulbene), P.Štāle (Priekuļi).

Turnīru atbalstīja Gulbenes novada dome, Latvijas Futbola federācija, SIA Skrīveru saldumi, SIA Rankas piens, SIA Vecpāpani. Paldies Stāķu Sporta nama darbiniekiem par ieguldīto darbu. Turnīra tabula.