Motosports: izcīna Baltijas kausu

Baltijas “Cross Country” pēdējā posmā, kas notika Igaunijā, Paikusē, un kas pulcēja spēcīgus braucējus, lizumnietis Edgars Rudītis E2 klasē izcīnīja 4.vietu.

E.Rudītis stāsta, ka ar to pieticis, lai izcīnītu Baltijas kausu E2 klasē un arī absolūtajā vērtējumā. Starts neizdevās pārāk labi, jo viņš nokavējis starta signālu, bet, kā saka Edgars, aizgājis barā iekšā ap 25.vietu, bet uzcēlies līdz 4.vietai, un ar to pieticis. Viņš piebilst, ka trase bijusi smilšaina, līdz ar to arī grūta.



Šajās sacensībās labu sniegumu uzrādījuši arī citi mūsu novada motosportisti, piemēram, Jānis Misiņš, Pēteris Misiņš, Haralds Pabērzis.

Šajās brīvdienās E.Rudītis piedalījās Baltijas enduro čempionāta pēdējā posmā, kas notika Igaunijā, Tallinā. Savā klasē viņš izcīnīja 6.vietu. “Abas dienas lija, un bija dubļi, līdz ar to apstākļi bija smagi. Noguru gan fiziski, gan garīgi. Protams, gribējās labāku rezultātu, bet, tā kā tas bija divu dienu enduro (motosporta disciplīna, kas norisinās pa dažāda seguma ceļiem un bezceļiem - red.), tad rezultāts, tomēr ir labs,” saka E.Rudītis.

Pēdējās sacensības šajā sezonā, kurās piedalīsies E.Rudītis, norisināsies 21.oktobrī, Vietalvā - “Cross country” Latvijas kausa pēdējais posms. Uz to pulcēsies visi stiprākie Latvijas motobraucēji, iespējams, ka būs arī kaimiņu valstu - Lietuvas un Igaunijas, braucēji.