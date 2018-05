Motosports: Staros gaida sportistus un skatītājus

Gulbenes novada Staru mototrasē 3.jūnijā norisināsies Latvijas čempionāts motokrosā junioriem un amatieriem.

Staru mototrase ir kļuvusi par vienu no latviešu braucēju iecienītākajām trasēm, bet kā jau katru gadu motokrosa sacensības Gulbenes pusē piesaista tuvāku un tālāku novadu motokrosa braucējus un atbalstītājus no visas Latvijas. Skatītāji tiek aicināti just līdzi motosportistiem.



Sportisti startēs šādās klasēs: Latvijas junioru čempionāta klases: “MX50 jaunākie”, “MX50 vecākie”, “MX65 jaunākie”, “MX65 vecākie”, “MX85 jaunākie”, “MX85 vecākie”, “Q50 rūķi”, Q50, Q70, Q100, “Q juniori”, “B/V bērni”; Latvijas amatieru čempionāta klases: “MX iesācēji”, “MX dāmas”, MX14+, MX25+, MX30+, MX40+, MX45+, MX50+, MX55+, “MX veterāni”, “Q dāmas”, “Q Hobby”, “Q amatieri”, “Q veterāni”, “B/V veterāni”, “B/V gaiss”, “B/V amatieri”.



Sacensību organizators Intars Sabulis prognozē, ka uz motokrosu varētu ierasties aptuveni 300 dalībnieki. Tie būs ne tikai no Latvijas, bet visticamāk, ka ieradīsies arī sportisti no Krievijas, Lietuvas un Igaunijas.



“Šonedēļ no jauna tiks gatavota trase, jo līdz šim tajā trenējās. Pirmdien vēl pēdējie gribētāji tika ielaisti. Sagatavot trasi karstā un sausā laikā būs smagi. Laistītāji dabūs nopietni pastrādāt,” saka I.Sabulis un piebilst, ka jau pulksten 7.30 sāksies treniņbraucieni mazajiem.



Rīta pusē notiks junioru čempionāts. Skatītājiem būs iespēja tikt pie televizrora, reģistrējot biļetes “Gulbenes moto” teltī.