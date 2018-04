Novuss: Beļavas pagasta notiek atklātais Lieldienu turnīrs

Beļavas pagasta Ozolkalna kultūras un sporta centrā „Zīļuks” Pirmajās Lieldienās notika Beļavas pagasta atklātais Lieldienu turnīrs novusā. Startēja 14 dalībnieki (11 kungi un 3 dāmas) no četriem novadiem: Gulbenes, Balvu, Apes un Smiltenes.

Sacensību galvenais tiesnesis Voldemārs Mezītis informē, ka tika izspēlētas 13 kārtas septiņos setos. Dāmu konkurencē pirmo vietu ieguva Gita Dobenberga no Balviem, otrajā vietā ierindojās Līga Vabulniece no Apes, bet Sandra Āre no Druvienas izcīnīja trešo vietu.

Kungiem rezultāti bija ļoti blīvi. Tika apbalvoti pirmo sešu vietu ieguvēji. Pirmo vietu pārliecinoši ieguva Sandis Kalniņš no Variņiem, otrā vieta – balvenietim Gunāram Pļavniekam, bet gulbenietis Edgars Vāgentrocis ierindojās trešajā vietā. Ceturtajā vietā - Jānis Ērmanis no Apes, piektajā - Igors Bambulis no Ozolkalna, sestajā - Jānis Āre no Druvienas.