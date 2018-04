Orientēšanās: novada skolēnu sporta spēles

Stāķos 25. aprīlī notika Gulbenes novada skolēnu sporta spēles orientēšanās sportā. Sacensībās piedalījās 96 skolēni no 9 skolām, informē Gulbenes bērnu un jaunatnes sporta skolas metodiķis Andrejs Andževs.

A grupā 1.vietu izcīnīja GNVĢ komanda (skolotāja S. Vīcupa), 2.vieta - Lejasciema vidusskolai (A. Bēziņš), 3.vieta - Lizuma vidusskolai (A. Bērziņš). Individuāli jauniešiem 1.vieta - Renāram Kokorevičam (GNVĢ), 2.vieta - Robertam Raivo Putnim (Lejasciema vsk.) un 3.vieta - Bruno Eduardam Krēsliņam (GNVĢ). Jaunietēm 1.vieta - Agnijai Briedītei (GNVĢ), 2. un 3.vieta - Katrīnai Uiskai un Evijai Vējiņai no Lejasciema.

B grupā 1.vieta - GNVĢ I komandai, 2.vieta - Lizuma vidusskolai, 3.vieta - GNVĢ II komandai. Individuāli viss goda pjedestāls GNVĢ zēniem: 1. - Normunds Zaharāns, 2. - Jānis Šķirpāns, 3. - Reinis Jundzis. Meitenēm nepārspētas palika Lizuma orientieristes: 1. - Madara Pūcīte, 2. - Elza Martinova, 3. - Aiva Rinase.

C grupā 1. un 2.vietu izcīnīja Stāķu pamatskolas 1. un 2.komanda (skolotāja A. Rubene), 3.vieta - Lejasciema vidusskolas komandai (skolotāja I. Bērziņa). Individuāli zēniem: 1. - Juris Konrāds (Stāķi), 2. un 3. vieta - Gulbenes sākumskolas orientieristiem Renāram Vagulim un Reinim Aščukam. Meitenēm: 1.vieta - Megijai Diānai Vaivodei (Stāķi), 2.vieta - Rasai Roziņai (Lizums), 3. vieta - Kitijai Mazmačai (Stāķi).

D grupā 1.vieta - Stāķu pamatskolai, 2.vieta - Gulbenes sākumskolas I komandai (skolotāja S. Gobiņa), 3.vieta - Gulbenes 2. vidusskolas komandai (skolotāja L. Vaivode). Individuāli zēniem: 1. un 2. vietā - Rihards Rakickis un Martins Žvīgurs no Stāķiem, 3. vietā - Dāvis Groševs no Gulbenes sākumskolas. Meitenēm: 1. vieta - Martai Kuprovskai no Stāķiem, 2. un 3. vieta - Gulbenes sākumskolas sportistēm Aleksandrai Leonai un Elīnai Vagulei.