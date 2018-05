Pieveic Rīgas maratonu

Portugālis Flavio Nunes, kurš dzīvo Gulbenē, ir uzrādījis augstvērtīgus rezultātus Rīgas maratonā.

Flavio atzīst, ka viņam šī bija lieliska pieredze piedalīties maratonā jau otro reizi.

“Noskriet maratonu vienmēr ir bijis mans mērķis. Pirmo reizi maratonu skrēju 2016.gadā Tallinā. Tad sapratu, ka nākamo maratonu noskriešu Rīgā,” stāsta Flavio.

Rīgas maratons šobrīd ir viens no labākajiem maratoniem šajā Eiropas daļā. Vairāk nekā 35 000 tūkstošu cilvēku no vairāk nekā 70 valstīm piedalījās 6, 10, 21 un 42 kilometru distancēs. “Es gribēju būt daļa no šī sporta notikuma,” saka Flavio.

Jau martā Flavio sāka gatavoties 42 kilometru garajai distancei. Viņš stāsta, lai sagatavotos maratonam, ir nepieciešams noskriet daudz kilometru un, protams, jāmēģina izvairīties no traumām. “Grūtības sagādāja aiziet uz treniņu pēc smagas darba dienas, jo trenēties vienam ir smagi, bet nav neviena, kas būtu mans treniņa partneris. Taču zināju, ka mans mērķis ir viss maratons, tas lika saņemties iet un darīt,” saka Flavio.

Viņš neslēpj, ka pirms starta bijis satraukts, jo maratons ir gara distance un tā laikā var notikt daudzas neprognozējamas lietas. “Pēc starta šāviena vienīgais mērķis man bija koncentrēties uz distanci, lai noskrietu pēc iespējas ar labāku rezultātu. Tikai ap 30.kilometru sākas īstais maratons, jo tad sāk strādāt vairāk prāts un tu ar sevi cīnies mentāli, prāts dod rīkojumus doties uz priekšu - uz finišu. Pēdējais kilometrs ir pārsteidzošs. Tās ir patīkamas emocijas, liels prieks par paveikto, jo tas nav viegli. Ķermenis ir izsmelts, bet ir liels prieks par paveikto,” savas sajūtas atklāj sportists un piebilst, ka uz nākamo maratonu gatavosies vēl cītīgāk, lai rezultāts būtu vēl labāks, jo ir pārliecināts, ka spēj izdarīt vēl labāk.

Savā otrajā maratonā no 2000 skrējējiem, kas pieveica 42 kilometrus, Flavio Nunes bija 34.vietā kopvērtējumā un 8.vietā savā vecuma grupā ar rezultātu 2 stundas 50 minūtes, kas ir arī labākais viņa personiskais rezultāts maratonā. Foto: no personiskā arhīva