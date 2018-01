Pilsētas ziemas sporta spēlēs – novuss, galda teniss, šautriņas un dambrete

Pagājušajā svētdienā norisinājās Gulbenes pilsētas atklātās ziemas sporta spēles, kas norisinājās četros sporta veidos: novusā, galda tenisā, šautriņu mešanā un dambretē. Sakarā ar sniega trūkumu, slēpošanas sacensības tika atceltas. Sporta centrā uz novusa sacensībām pulcējās trīs dāmas un četrpadsmit kungi. Dāmas izspēlēja 4 kārtas jeb apļus. Pēc pirmajiem diviem apļiem līdere bija Gita Dobenberga no Balviem, kas pērn ierindojās trešajā pozīcijā. Trešajā kārtā labāku sniegumu demonstrēja Aiga Putne no Beļavas. Tomēr pēdējā kārtā atkal pārāka izrādījās kaimiņu novada pārstāve, izcīnot pirmo vietu. Aiga Putne izcīnīja otro vietu, bet trešā Sandra Āre no Druvienas.

Vīrieši izspēlēja apli, tādejādi katram dalībniekam bija jāaizvada trīspadsmit cīņas. Ar desmit uzvarētām partijām, diviem ničiem un vienu zaudējumu par Gulbenes pilsētas atklāto ziemas sporta spēļu uzvarētāju novusā kļuva Raimonds Putāns no Daugavpils. Otrajā vietā pārstāvis no Rēzeknes Ivans Leonovs, kurš izcīnīja astoņas uzvaras, aizvadīja trīs neizšķirtas cīņas un piedzīvoja divus zaudējumus. Trešajā pozīcijā Palsmanes sportists Jānis Babulis, kuram septiņas uzvaras, trīs neizšķirti un trīs zaudējumi. No Gulbenes novada labākais bija Jānis Āre (Druviena), kurš ierindojās piektajā pozīcijā.

Šautriņu mešanā piedalījās 21 dalībnieks: 15 kungi un 6 dāmas. Sportisti bija ieradušies no Gulbenes novada, Vecpiebalgas, Viļāniem, Malnavas un Kārsavas. Kungi tika sadalīti četrās apakšgrupās, divi labākie no katras grupas turpināja cīņu par medaļām. Par uzvarētāju kļuva Oskars Kuzmans no Vecpiebalgas, aiz sevis otrajā vietā atstājot Laimoni Nagli no Kārsavas, trešo vietu izcīnīja gulbenietis Juris Kablukovs, bet ceturtajā pozīcijā Dāvis Žuks (Beļava). Dāmām uzvarētājas lauri šogad Zeltītei Stradei (Lizums), kas savu pērnā gada pāridarītāju Mariju Ružāni no Viļāniem atstāja otrajā vietā. Trešajā pozīcijā Avelīna Lāce, bet ceturtā Zanda Jurkāne (abas Vecpiebalga).

Galda tenisā piedalījās 19 kungi un 1 dāma. Visi tika sadalīti četrās apakšgrupās, no kurām divi labākie turpināja cīņu finālastotniekā. Par medaļām cīņu turpināja Aivars Dulbergs, Agris Koris, Dzintars Abakoks, Aigars Žvīgurs, Inguss Meisters, Arnis Šahno, Dainis Neilands un Andris Neilands. Finālā tika izspēlēts aplis, kurā “līdzi gāja” apakšgrupu savstarpējās spēles. Ar septiņām uzvarām septiņās spēlēs par pilsētas čempionu galda tenisā pārliecinoši kļuva Aigars Žvīgurs. Otrajā pozīcijā kaimiņu novada pārstāvis Aivars Dulbergs, kurš finālturnīrā izcīnīja sešas uzvaras un piedzīvoja vienu zaudējumu. Trešo vietu izcīnīja Dzintars Abakoks, kuram piecas uzvaras un divi zaudējumi.

Dāmām pirmajā vietā Vita Kore, kura, cīnoties vīriešu konkurencē, ierindojās piecpadsmitajā pozīcijā.

Dambretē piedalījās 22 dalībnieki, no kuriem 9 bija dāmas. Plaši pārstāvēts bija Madonas novada Liezeres pagasts ar 10 sportistiem. Par uzvarētāju ar 13 punktiem kļuva pagājušā gada vicečempions Jānis Bokalders, otrajā vietā Jāzeps Juhnevičs (10 punkti), bet trešā vieta Jānim Ļoļānam (10 punkti).

Dāmām pirmajā vietā Signe Strazdiņa (8 punkti), otrā – Amanda Švirkste (7 punkti), bet trešajā vietā Estere Mizuka (7 punkti). Pēc trīs nedēļām, 3 februārī, notiks Gulbenes novada atklātie ziemas čempionāti, kad sportisti spēkiem mērosies četros sporta veidos: zemledus makšķerēšanā, galda tenisā, novusā, šautriņu mešanā.