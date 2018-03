Siladzirnavu ezerā zivju netrūkst

Pagājušajā svētdienā Jaungulbenes pagastā uz Siladzirnavu ezera ledus risinājās makšķernieku biedrības “Dambis” rīkoto sacensību otrā kārta.



Jaungulbenes dzirnavdambi, kurš mākslīgi izveidots uz Liedes upes un oficiāli saucas Siladzirnavu ezers, makšķernieku biedrība “Dambis” apsaimnieko jau daudzus gadus, taču ceļojošā kausa sacensības šogad notika pirmo reizi.



“Piedalīties šajās sacensībās varēja tikai Jaungulbenes pagasta iedzīvotāji un biedrības biedri, tāpēc uz lielu dalībnieku skaitu mēs nepretendējām. Arī tas, ka sacensības notiek trīs kārtās, var ietekmēt dalībnieku skaitu, taču, tā kā tas viss tiek darīts tieši mūsu iedzīvotājiem, ar apmeklētību esam apmierināti, jo abās kārtās kopā piedalījās 26 dalībnieki,” saka Jaungulbenes sporta darba organizators Aivars Blauvs.



Šajās trīs kārtās tiek noskaidrots viens uzvarētājs, kurš iegūst ceļojošo kausu un patur to līdz nākamajām sacensībām.



“Lai sacensības būtu interesantākas, apbalvojam arī otrās un trešās vietas ieguvējus, kā arī lielākās vai mazākās zivs īpašnieku un atsevišķi noorganizējam “pirmās zivs” sacensības. Tuvojas vasaras sezona, tāpēc ir doma līdzīgas trīs sacensības noorganizēt arī vasarā, lai ceļojošais kauss pārāk neapput,” smejas Aivars.



Par otrās kārtas uzvarētāju un ceļojošā kausa ieguvēju šoreiz kļuva Tālis Tabūns ar 2,48 kg smagu lomu, kura lielākais īpatsvars bija nelieli ruduši. Otrajā vietā - Jānis Gangnuss ar 2,08 kg smagu lomu. Trešais labākais loms izrādījās Jurim Lazdiņam, kurš no otrās vietas atpalika tikai par 100 gramiem, noķerot 1,98 kg sīku asarīšu.



Šīs kārtas uzvarētājs T.Tabūns ir viens no čaklākajiem ūdenstilpes apsaimniekotājiem. Viņš pastāstīja, ka šobrīd pēc papīriem biedrībā ir gandrīz 60 biedri, taču par aktīviem var uzskatīt tikai pusi. Tiek domāts ne tikai par apkārtējās teritorijas sakopšanu, bet arī par zivju resursu papildināšanu.



“Ar mūsu biedrības gādību pirms pāris gadiem ezerā tika ielaisti vairāki simti balto amūru. To darījām gan tāpēc, lai makšķernieku dzīve kļūtu interesantāka, gan tāpēc, lai kaut nedaudz attīrītu manāmi aizaugušo dambi no zālēm. Šīs zālēdāju sugas zivis, kas piemērotas arī mūsu laika apstākļiem, var uzskatīt par ūdenstilpju sanitāriem, jo labprāt mielojas ar tajā augošajām zālēm. Trūkst informācijas vienīgi par to, vai kādam ir izdevies šo zivi noķert,” viņš sacīja.



Savukārt iepriekšējā posma uzvarētājs Juris Lazdiņš teica, ka viņa dzīve bez makšķerēšanas vairs nav iedomājama.



Atliek piebilst, ka jau tuvākajā laikā notiks ceļojošā kausa trešā kārta, kura atšķirībā no divām iepriekšējām tiek plānota pēcpusdienā, lai varētu novērtēt arī copmaņu prasmes vakara stundās. Ne asakas!