Slēpošana: finišē “Baltās trases” 4.kārta

Gulbenes slēpošanas trasē 6.martā risinājās slēpošanas seriāla ”Baltās trases” 4. kārta brīvajā stilā, ko organizēja Gulbenes sporta centrs, informē Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Jana Igaviņa.



Vecuma grupā zēniem, kas dzimuši 2008.g. un agrāk, 1.vieta - Andim Kūlītim no Stāķiem, 2.vieta - Raivo Berkoldam no Gulbenes 2.vidusskolas, 3.vieta - Mārim Kūlītim no Stāķiem.



Vecuma grupā meitenēm, kas dzimušas 2008.g un agrāk, labākā Beatrise Švarce-Švampāne, aiz sevis atstājot Patrīciju Rutku un Agati Sīmani (visas meitenes no Gulbenes).



Vecuma grupā zēniem, kas dzimuši 2007.-2005.g., 1.vietā - Artūrs Filips Igaviņš no SK “Lejasciems”, 2.vietā - Niks Berģis no Beļavas, 3.vietā - Martins Kristers Celms no SK” Lejasciems”.



Vecuma grupā meitenēm, kas dzimušas 2007.-2005.g., pirmā - Monta Zauriņa, otrā - Elizabete Galvane (abas no SK “Lejasciems”) un trešā - gulbeniete Arta Jankava.



Vecuma grupā zēniem, kas dzimuši 2004.2002.g., 1.vieta - Gustavam Galvanam no SK “Lejasciems” un 1.vieta - Dāvim Endem no “Pirtslietu darbnīcas”.



Vecuma grupā meitenēm, kas dzimušas 2004.-2002.g, pirmā - Jolanta Pence, aiz sevis atstājot Ēriku Jermacāni un Kristīni Penci (visas no SK “Lejasciems”).



Vecuma grupā vīriešiem, kas dzimuši 1998.g un vecāki, ātrākais - Kaspars Beitāns no Stariem un gulbenietis Mārtiņš Mūrmanis.



Vecuma grupā sievietēm, kas dzimušas 1998.g. un vecākas, pirmā - gulbeniete Dace Anča un otrā - Guna Ģērmane no Stāmerienas.



Vecuma grupā vīriešiem, kas dzimuši 1983.-1974.g., pirmais - Jānis Ģērmanis no Stāmerienas un otrais - Aivars Griķis no “Pirtslietu darbnīca”.



Vecuma grupā sievietēm, kas dzimušas 1983.-1954.g., 1.vieta - gulbenietei Sandrai Volodinai, 2.vieta - beļavietei Līgai Berkoldei, 3.vieta – Danai Puidzei no SK “Lejasciems”.



Vecuma grupā vīriešiem, kas dzimuši 1972.-1953.g., 1.vieta - Edgaram Gargurnim no Stradu pagasta, 2.vieta - gulbenietim Antim Zundam, 3.vieta - lejasciemietim Valdim Mednim.



Vecuma grupā vīriem, kas dzimuši 1952.g.dz.un vecāki, ātrākie gulbenieši: Jānis Ančs, Vladislavs Ponomorenko un Vladislavs Kallass.

"Baltās trases nākamais slēpojums notiks 10.martā Stāmerienā klasiskajā sprintā.