Janvārī Gulbenes novada jaunajiem slēpotājiem - daudz veiksmīgu startu. Pirmajā Latvijas čempionāta posmā, kas notika 14.janvārī Vietalvā “Mailēs”, S14 grupā bronzas medaļu izcīnīja Ērika Jermacāne.

Populāras un plaši apmeklētas ir „Fischer” kausa slēpošanas sacensības skolēniem. 13.janvārī „Fischer” slēpošanas trasē Siguldā ar 200 metru sprintu sākās trešā sezona daudzposmu distanču slēpošanas seriālam.



Pirmajā posmā dalībniekiem tāpat kā pērn bija jāsacenšas vienīgajā sprinta distancē – 200 metru sprintā, pašiem mazākajiem to veicot klasiskajā stilā, bet pārējiem - brīvajā stilā. Kopumā sacentās 175 slēpotāji no visdažādākajām Latvijas vietām. Gulbenes novada pārstāvjiem bija lieliski rezultāti šo sacensību pirmajā posmā. Puišiem V12 grupā bija otrs kuplākais dalībnieku skaits – 38 slēpotāji, kur lielākos ātrumus demonstrēja Latvijas čempionātos labas vietas iegūstošie Madonas 1.pamatskolas audzēkņi, taču madoniešus nobīdīja K.Valdemāra pamatskolas skolnieks Rihards Berkolds, kurš pagājušās sezonas līderi Silvestru Švaukstu apsteidza par 0,11 sekundēm un izcīnīja uzvaru. Vecākajā V18 grupā Gulbenes novadam otru uzvaru izcīnīja Linards Cvetkovs no Lejasciema vidusskolas. 27.janvārī Siguldā „Fischer slēpošanas centrā” tika aizvadīts otrais posms, kas pulcēja pāri par divsimt slēpotājiem.



Otrajā posmā bija jāveic vidējā distance brīvajā stilā ar intervāla startu, izņemot pašu jaunāko grupu – S10 un V10, kas kā parasti sacentās klasiskajā stilā. Arī otrajā posmā Gulbenes jaunie slēpotāji izcīnīja medaļas un vairāki bija olimpiskajā sešiniekā. V12 grupā (2004./2005.g.), kur sacentās 34 slēpotāji, 1,2 km visātrāk veica madonietis Silvestrs Švauksts, aiz kura otrais finišēja Rihards Berkolds. Meiteņu S12 grupā 5. vietu izcīnīja Jolanta Pence, 6. - Elizabete Galvane. Puišiem V14 grupā sīvā konkurencē 6. vietu izcīnīja Gustavs Galvans. Puišiem V18 grupā bija jāveic visgarākā distance – 4,8 km. Pirmā posma uzvarētājs sprintā Linards Cvetkovs no Lejasciema bija pāris sekunžu attālumā no trijnieka, rezultātā ierindojoties 5.vietā. Skolu vērtējumā pēc diviem posmiem Lejasciema vidusskola atrodas 3. vietā 32 skolu konkurencē.

21.janvārī notika Rīgas kausi distanču slēpošanā sprinta 1000 m disciplīnā, kur VB grupā (2003. gads un jaunāki) pārliecinoši 1.vietu izcīnīja Rihards Berkolds un 3. - Dāvis Ende. 22.janvārī tautas slēpojumā “Sigulda 2017” VZ grupā (2003. gads un jaunāki) 2. vietu izcīnīja Oskars Jaunbērziņš un 3. - Dāvis Ende.

Arī Madonā Smeceres sila trasē sacensībās 18.janvārī jaunākajā - E grupā - 5. vietu meiteņu konkurencē izcīnīja Anna Nikola Berkolde, no puišiem 5. vieta - Mārtiņam Griķim. D grupā meitenēm 3. vieta - Elizabetei Galvanei, 4. vieta – Evelīnai Lazdiņai, puišiem 4. - Artūrs Filips Igaviņš, 5. - Jānis Kubuliņš. C grupā meitenēm 2. vieta - Ērikai Jermacānei, 5. – Jolantai Pencei, puišiem 3. - Gustavs Galvans, 6. - Rihards Berkolds. A grupā puišiem 3.vietā - Linards Cvetkovs.